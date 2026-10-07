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Houd je Pixel veilig: installeer nu de oktober-update

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
7 oktober 2026, 14:11
2 min leestijd
Houd je Pixel veilig: installeer nu de oktober-update

Google rolt momenteel de Android-beveiligingsupdate van oktober uit naar Pixel-telefoons. Het gaat om een veiligheidspatch voor ruim twintig toestellen waarbij ook drie belangrijke bugs worden aangepakt.

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Oktober-update is nu te downloaden

Google meldt dat de wereldwijde software-update van oktober voor een heleboel Pixel-telefoons en de Pixel Tablet klaarstaat. Hiermee worden 28 veiligheidsissues aangepakt. Daarnaast zijn er nog 6 extra fixes. Na het installeren van de update zouden gebruikers geen problemen meer moeten hebben met het virtuele toetsenbord, VoIP-gesprekken en het opslaan van foto’s en video’s.

Heb je een telefoon uit de Pixel 6- of Pixel 7-serie? Dan wordt de software bijgewerkt naar versie CP3A.261005.002.A1. Datzelfde geldt voor de Pixel Fold en Pixel Tablet. Wie een toestel uit de Pixel 8-, Pixel 9- of Pixel 10-serie heeft, kan de update naar versie CP3A.261005.005 verwachten. Voor eigenaren van een van de nieuwste Pixel-modellen geldt dat hun toestel bijgewerkt wordt naar versie CD1A.261005.003.

Hier vind je de volledige lijst met toestellen die in aanmerking komen voor een update.

Zo installeer je de Android-update

Zodra de update voor je klaarstaat, stuurt je Pixel-smartphone een melding. Vaak is de nieuwste software beschikbaar vóór de notificatie verschijnt. Kun je niet wachten? Dan controleer je gemakkelijk zelf of de update al op je staat te wachten.

Ga daarvoor naar de Instellingen-app van je Google Pixel. Scrol tot je ‘Systeem’ ziet, klik op ‘Software-updates’ en ga naar ‘Systeemupdate’. Met de knop ‘Controleren op updates’ gaat je telefoon op zoek naar de nieuwe software, waarna je dit kunt installeren.

google pixel 10 Pro Fold review

Daarnaast kun je handmatig Google Play-systeemupdates installeren. Ook dat is simpel: open de instellingen op je Google-telefoon, ga naar ‘Over de telefoon’ en tik op ‘Android-versie’. Als je vervolgens op ‘Google Play-systeemupdates’ drukt, check je of er nieuwe software beschikbaar is.

Heb je geen Google Pixel, maar een smartphone van een ander merk? Dan is het pas later mogelijk om de update te installeren. In ons wekelijkse overzicht zie je welke telefoons de beveiligingspatch mogen verwachten.

Heb jij momentel een Pixel-telefoon of ooit gehad? Laat het ons weten in de reacties, want we zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met de telefoons van Google!

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Bron: Android Source
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