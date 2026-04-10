Wouter Nijsen
10 april 2026, 15:33
3 min leestijd
Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 15 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google-updates

  • Google Pixel 10 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 10 Pro – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 10 Pro XL – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 10 Pro Fold – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 10a – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 9 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 9 Pro – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 9 Pro XL – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 9a – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 8 Pro – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 8 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 8a – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel Fold – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 7 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 7 Pro – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 7a – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 6 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 6 Pro – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Google Pixel 6a – Beveiligingsupdate van april 2026
Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S26 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S26 Plus – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S26 Ultra – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S25 FE – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy S25 Edge – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 5 – Beveiligingsupdate van maart 2026

Motorola

  • Motorola Razr 60 – Beveiligingsupdate van maart 2026
  • Motorola Razr 60 Ultra – Beveiligingsupdate van maart 2026

Nothing

  • Nothing Phone (4a) – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Nothing Phone (4a) Pro – Beveiligingsupdate van april 2026

Bedankt voor de tips, Georg, Ton en Ron!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

