Heeft jouw Samsung ook een update? Check hier het overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
15 mei 2026, 16:14
4 min leestijd
Heeft jouw Samsung ook een update? Check hier het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie.

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 20 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy S25 Edge – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy S25 FE – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 FE – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – Grote One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy A57 – kleine update (geen beveiligingspatch)
  • Samsung Galaxy A37 – kleine update (geen beveiligingspatch)
  • Samsung Galaxy A42 – Beveiligingsupdate van april 2026
Samsung Galaxy A57 review

Fairphone

Fairphone 6 – Beveiligingsupdate van april 2026

Xiaomi

  • Xiaomi 17 – Beveiligingsupdate van april 2026
  • Xiaomi 17 Ultra – Beveiligingsupdate van april 2026

Bedankt voor de tip, Hans en Toon!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Zie Android Planet vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Android-nieuws, reviews, tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer artikelen over Android-updates:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android Smartphones Samsung Fairphone Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

‘Samsung lanceert nieuwe vouwtelefoons en meer op deze datum’

13 mei 2026

Samsung op dreef: al deze oudere modellen krijgen óók One UI 8.5

Samsung op dreef: al deze oudere modellen krijgen óók One UI 8.5

11 mei 2026

Installeren maar: One UI 8.5 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Installeren maar: One UI 8.5 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

11 mei 2026

‘Samsung werkt aan revolutionair 3D-scherm voor smartphones (zonder bril)’

‘Samsung werkt aan revolutionair 3D-scherm voor smartphones (zonder bril)’

11 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren