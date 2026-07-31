Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar het nieuwe Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

Samsung Galaxy S23 – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy S23 Plus – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy S23 Ultra – Android-beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy A54 – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy A35 – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy Tab S11 – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy Tab S11 Plus – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Beveiligingsupdate van juli 2026

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – Beveiligingsupdate van juli 2026

OnePlus

OnePlus 15 – Beveiligingsupdate van juli 2026

OnePlus 15R – Beveiligingsupdate van juli 2026

De Samsung Galaxy A54

Fairphone

Fairphone 6 – Beveiligingsupdate van juli 2026

Bedankt voor de tips, Geert, Frank en Jesse!

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Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.