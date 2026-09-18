Heel veel updates deze week! Check hier het overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
18 september 2026, 14:44
2 min leestijd
Heel veel updates deze week! Check hier het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 38 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google

  • Google Pixel 11 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 11 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 11 Pro XL – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 11 Pro Fold – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 10 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 10 Pro XL – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 10 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 10a – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 10 Pro Fold – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 9 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 9 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 9 Pro XL – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Google Pixel 9a – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 8 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 8 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 8a – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Google Pixel 7 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 7 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 7a – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 6 – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 6 Pro – Pixel Drop van september
  • Google Pixel 6a – Pixel Drop van september
Google Pixel 11 Pro XL review

Samsung

  • Samsung Galaxy A57 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy Tab A9 Plus – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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