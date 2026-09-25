Heeft jouw telefoon een update gekregen? Check hier het overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
25 september 2026, 13:26
1 min leestijd
Heeft jouw telefoon een update gekregen? Check hier het overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 39 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung

  • Samsung Galaxy Z Fold 8 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy A55 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy A35 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy Tab S11 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – Beveiligingsupdate van september 2026
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max review

Xiaomi

  • Xiaomi Redmi Note 17 Pro – Beveiligingsupdate van augustus 2026
  • Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max – Beveiligingsupdate van augustus 2026

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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