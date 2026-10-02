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Heeft jouw telefoon een update gekregen? Check ons overzicht

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
2 oktober 2026, 17:30
2 min leestijd
Heeft jouw telefoon een update gekregen? Check ons overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android-beveiligingsupdate overzicht van week 40 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 17 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung

  • Samsung Galaxy A54 – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S23 – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S23 Plus – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S23 Ultra – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S23 FE – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S24 – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S24 Plus – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – beveiligingsupdate van september
  • Samsung Galaxy S24 FE – beveiligingsupdate van september
Samsung Galaxy A17 review
  • Samsung Galaxy S26 – update naar One UI 9 + beveiligingsupdate van september en oktober 2026
  • Samsung Galaxy S26 Plus – update naar One UI 9 + beveiligingsupdate van september en oktober 2026
  • Samsung Galaxy S26 Ultra – update naar One UI 9 + beveiligingsupdate september en oktober 2026

Dit was een bijzondere week, want Samsung heeft voor z’n drie vlaggenschepen dus niet alleen de update naar One UI 9 en de beveiligingspatch van september uitgerold. Direct na de installatie staat er voor gebruikers van de Galaxy S26-serie (de recent gelanceerde Galaxy S26 FE uitgezonderd) ook de beveiligingspatch van oktober klaar!

Fairphone

  • Fairphone Gen 6 – Beveiligingsupdate van september 2026
  • Fairphone Gen 6 Plus – Beveiligingsupdate van september 2026

Bedankt voor de tips, Georg, Marnix, Guy, Piet en Jesse !

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

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