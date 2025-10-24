Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Bekijk actie

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 43

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
24 oktober 2025, 16:57
2 min leestijd
Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 43

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie.

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 42 – 2025

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy A53 – Android 16-update met One UI 8
  • Samsung Galaxy A33 – Android 16-update met One UI 8
  • Samsung Galaxy Watch 7 – One UI Watch 8-update
Samsung Galaxy Watch 7 review

OnePlus

  • OnePlus 13 – kleine update
  • OnePlus 11 – Beveiligingsupdate van oktober 2025

Bedankt voor de tips, Gerard, Marnix en Roel!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Meer artikelen over Android-updates:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android Smartphones Smartwatches Samsung OnePlus Samsung smartwatch kopen Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘OnePlus 15 krijgt deze drie camera’s, waaronder betere telelens’

‘OnePlus 15 krijgt deze drie camera’s, waaronder betere telelens’

Gisteren 9:07

Samsung Galaxy Watch 7 krijgt grote One UI 8-update met Wear OS 6

Samsung Galaxy Watch 7 krijgt grote One UI 8-update met Wear OS 6

22 oktober 2025

Samsung Galaxy XR is ein-de-lijk uit, met één groot probleem

Samsung Galaxy XR is ein-de-lijk uit, met één groot probleem

22 oktober 2025

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

21 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren