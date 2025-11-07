De grote Black Friday sale is begonnen!

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 45

Tim Ligterink
Tim Ligterink
7 november 2025, 16:49
3 min leestijd
Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 45

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 44 – 2025

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google

  • Google Pixel 10 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 10 Pro XL – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 10 Pro – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 10 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 9a – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 9 Pro XL – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 9 Pro – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 9 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 8 Pro – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 8a – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 8 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel Fold – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel Tablet – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 7 Pro – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 7a – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 7 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 6 Pro – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 6 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Google Pixel 6a – Beveiligingsupdate van november 2025

Let op: Google heeft de informatie gedeeld over de november-update, maar we hebben nog niet van onze lezers gehoord dat ‘ie binnenkomt. Is het zover? Laat het ons dan weten via redactie@androidplanet.nl.

google pixel 10 pro xl updates android 16

Samsung

  • Samsung Galaxy S21 FE – Android 16-update
  • Samsung Galaxy Tab S9 FE – Android 16-update
  • Samsung Galaxy Tab S8 – Android 16-update
  • Samsung Galaxy Watch 5 Pro – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy Watch 5 – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy Watch 4 Classic – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy Watch 4 – Beveiligingsupdate van oktober 2025
  • Samsung Galaxy Watch FE – Beveiligingsupdate van oktober 2025

Bedankt voor de tip, Willem Jan!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

