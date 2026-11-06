KPN Internet en TV: Nu met een Nintendo Switch 2 van €489,95

Bekijk actie

Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
6 november 2026, 17:30
2 min leestijd
Heeft jouw smartphone een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie.

Android-beveiligingsupdate overzicht van week 45 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze bijgewerkt worden naar Android 17. Deze update is sinds een tijdje beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we ook iedere week bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-smartphones

  • Samsung Galaxy S26 Ultra (tussentijdse update en beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 FE (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy S25, S25 FE, S25 Edge, S25 Plus en S25 Ultra (tussentijdse update en beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy S24, S25 FE, S24 Plus en S24 Ultra (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy S23, S23 FE, S23 Plus en S23 Ultra (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 (tussentijdse update en beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Fold 5 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE (tussentijdse update en beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Flip 6 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy Z Flip 5 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy A57 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy A56 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy A55 (beveiligingspatch november)
  • Samsung Galaxy A54 (Android 17-update met One UI 9 en beveiligingspatch november)

Samsung-tablets

  • Galaxy Tab S11 (Android 17-update met One UI 9)
  • Galaxy Tab S11 Ultra (Android 17-update met One UI 9)

Opmerking: de tussentijdse update die meerdere gebruikers melden, is een flinke (ruim 700MB). Toch doet hij maar weinig concrete dingen. Het is geen update naar Android 17 en ook geen beveiligingspatch. Wel is voorafgaand aan de installatie te lezen dat het ‘gedrag van het apparaat is verbeterd’. Ondanks deze nogal vage omschrijving is het aan te raden om je telefoon gewoon bij te werken.

Bedankt voor de tip, Georg, Frank en Geert!

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra review

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android Smartphones Android Tablets Samsung Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Samsung Galaxy A58 duikt steeds vaker op: dit is wat we verwachten

Samsung Galaxy A58 duikt steeds vaker op: dit is wat we verwachten

4 november 2026

Overzicht: dit verwachten we van de Samsung Galaxy S27-serie

Overzicht: dit verwachten we van de Samsung Galaxy S27-serie

4 november 2026

‘Samsung geeft Galaxy A38 (eindelijk!) deze zeer welkome upgrade’

‘Samsung geeft Galaxy A38 (eindelijk!) deze zeer welkome upgrade’

4 november 2026

Deze 4 dingen kan Samsung leren van de iPhone Duo

Deze 4 dingen kan Samsung leren van de iPhone Duo

3 november 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren