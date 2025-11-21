Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 47

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
21 november 2025, 16:51
2 min leestijd
Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 47

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 47 – 2025

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S25 Edge – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S23 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S23 Plus – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy S23 Ultra – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy Z Flip 6 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy A36 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy A17 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • Samsung Galaxy Tab A9 – Android 16-update

Nothing

  • Nothing Phone (3) – Android 16-update met NothingOS 4.0
de nothing phone 3 smartphone in het wit met de glyph.

OnePlus

  • OnePlus 15 – Beveiligingsupdate van november 2025
  • OnePlus 13 – Android 16-update met OxygenOS 16

Xiaomi

  • Xiaomi 13 – Beveiligingsupdate van november 2025

Bedankt voor de tips, Georg en Olaf!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

