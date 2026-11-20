Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

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Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze bijgewerkt worden naar Android 17. Deze update is sinds een tijdje beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week ook bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-smartphones

Samsung Galaxy Z Fold 7 (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (beveiligingspatch november)

Samsung Galaxy Z Flip 7 (beveiligingspatch november)

Twee week geleden kregen deze drie toestellen nog een tussentijdse update. Deze keer gaat het om de grote beveiligingsupdate van november.

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Samsung-tablets

Galaxy Tab S10 Ultra (Android 17-update met One UI 9)

Galaxy Tab S10 Plus (Android 17-update met One UI 9)

Galaxy Tab S10 FE Plus (Android 17-update met One UI 9)

Galaxy Tab S10 FE (Android 17-update met One UI 9)

De updates komen zowel beschikbaar op de Tab S10-uitvoeringen met wifi als de 5G-modellen. Wel verschilt de veiligheidspatchversie. De wifi-modellen krijgen de patch van september, de 5G-uitvoeringen de patch van deze maand.

Samsung-smartwatches

Galaxy Watch 8 Classic (Wear OS-versie 7 met One UI 9)

Galaxy Watch 8 (Wear OS-versie 7 met One UI 9)

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De updates zijn inmiddels beschikbaar voor de bluetooth-uitvoeringen en de watches met 4G.

Oppo

Oppo Find X9 Ultra (Android 17-update met One UI 9)

Bedankt voor de tips, Frank en Mike!

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Mijn smartphone of tablet staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

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Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.