Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!
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Android-beveiligingsupdate overzicht van week 48 – 2026
Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over telefoons die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze bijgewerkt worden naar Android 17. Deze update is sinds een tijdje beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.
Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die maandelijks worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn even essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen ervoor dat de beveiliging up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week ook bij welke toestellen een beveiligingsupdate hebben gekregen.
Samsung-smartphones en -tablets
- Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S25 Edge – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S25 FE – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S24 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S24 Plus – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy S24 Ultra – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Z Fold 8 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Z Flip 8 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy A57 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy A55 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy A26 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Z Flip 6 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Z Fold 6 – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Xcover 7 Pro – Beveiligingsupdate van november 2026
- Samsung Galaxy Tab A11 Plus – One UI 9-update met beveiligingsupdate november 2026
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- Chromecast met Google TV (HD) – Augustus-update met bugfixes en prestatieverbeteringen
OnePlus
- OnePlus 15 – Beveiligingsupdate van november 2026 (en nieuwe features)
Bedankt voor de tips, Georg, Jeroen en Jan!
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Mijn smartphone of tablet staat er niet tussen, en nu?
Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.
Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.