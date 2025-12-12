Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 50

12 december 2025
Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 50

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 50 – 2025

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy S25 Plus – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy S25 Edge – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy Z Fold 7- beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy Z Flip 7 – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy Z Flip FE – beveiligingsupsdate december 2025
  • Samsung Galaxy S21 – beveiligingsupsdate november 2025
  • Samsung Galaxy S21 Plus – beveiligingsupsdate november 2025
  • Samsung Galaxy S21 Ultra – beveiligingsupsdate november 2025
Xiaomi

  • Xiaomi 14T – Android 16-update

Poco

  • Poco F6 Pro – Android 16-update

Nothing

Opvallend update-nieuws deze week. Nothing pauzeert de Android 16-uitrol op haar smartphones, omdat deze een probleem bevat. We vertellen je hoe dat zit.

Bedankt voor de tips, Marc en Gerard!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Meer artikelen over Android-updates:

Lezersreacties

