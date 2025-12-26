2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Stap nu over

Heeft jouw Android-telefoon een update gekregen? Check dit overzicht

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
26 december 2025, 15:01
2 min leestijd
Heeft jouw Android-telefoon een update gekregen? Check dit overzicht

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Lees verder na de advertentie.

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 51 – 2025

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Google

  • Google Pixel 10 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 10 Pro XL – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 10 Pro – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 10 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 9a – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 9 Pro Fold – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 9 Pro XL – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 9 Pro – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 9 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 8 Pro – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 8a – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 8 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel Fold – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel Tablet – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 7 Pro – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 7a – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 7 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 6 Pro – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 6 – Extra december-update met verbeteringen
  • Google Pixel 6a – Extra december-update met verbeteringen
samsung galaxy s22 review

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S23 FE – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy S22 – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy S22 Plus – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy S22 Ultra – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy A53 – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy Z Fold 4 – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy Z Flip 4 – Beveiligingsupdate van december 2025
  • Samsung Galaxy Watch 4 – Wear OS 6-update met One UI 8
  • Samsung Galaxy Watch 4 Classic – Wear OS 6-update met One UI 8

Bedankt voor de tips, Geert en Martijn!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Meer artikelen over Android-updates:

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android Smartphones Smartwatches Google Samsung Samsung smartwatch kopen Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S26-serie

Overzicht: dit weten we al over de Samsung Galaxy S26-serie

24 december 2025

‘Samsung Galaxy A37 krijgt (eindelijk) een betere hoofdcamera’

‘Samsung Galaxy A37 krijgt (eindelijk) een betere hoofdcamera’

24 december 2025

Terugblik: het populairste Android-nieuws van 2025

Terugblik: het populairste Android-nieuws van 2025

23 december 2025

‘Samsung verbetert camera’s Galaxy Z Fold 8 flink’

‘Samsung verbetert camera’s Galaxy Z Fold 8 flink’

22 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren