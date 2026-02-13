Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
13 februari 2026, 16:45
2 min leestijd
Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 7 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates

  • Samsung Galaxy S21 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S21 Plus – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S21 Ultra – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A55 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A35 – Beveiligingsupdate van januari 2026

OnePlus

  • OnePlus Open – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • OnePlus Watch 3 – Update met beveiligingspatch van november 2025

Bedankt voor de tips, Colin en Hans!

samsung galaxy s21 ultra review

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

Meer artikelen over Android-updates:

Lezersreacties

