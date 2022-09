Download: Android-beveiligingsupdate september 2022 rolt nu uit

De Android-beveiligingsupdate van september 2022 staat klaar voor de Pixel-smartphones van Google. Voor gebruikers van de Pixel 6-serie komt die als geroepen, want er worden verschillende problemen verholpen met de update.

Google brengt maandelijks een beveiligingsupdate uit en nu is het tijd voor de patch van september 2022. Zoals altijd zijn de Pixel-telefoons van Google zelf eerst aan de beurt. De update biedt weer betere beveiliging tegen kwaadwillenden, maar ook updates op het gebied van batterij, bluetooth en opladen.

De september-patch is te downloaden op de:

Er zijn aanpassingen doorgevoerd aan de vingerafdrukscanner, die op verschillende toestellen nu iets beter werkt. Ook de bluetooth-verbinding is aangepakt, want die werkte niet altijd even goed tussen Google Pixel-smartphones en andere apparaten. Daarbij meldden sommige gebruikers ook dat er meldingen bleven staan op het lockscreen en ook dit is nu opgelost.

Betere accu voor Pixel 6 (Pro)’s na Android 13-update

De september-patch brengt vooral fijne verbeteringen voor de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Sinds de Android 13-update liep de batterij bij veel gebruikers leeg bij weinig gebruik. Waar de toestellen eerder makkelijk een volle dag meegingen op een accu, was dat bij verschillende gebruikers nu slechts enkele uren. Zodoende wilden veel personen weer terug naar Android 12, maar dat was helaas niet mogelijk.

In de september-patch is daarvoor een fix aanwezig, hoewel we dat natuurlijk nog verder moeten afwachten. Ook konden sommige toestellen opeens niet meer draadloos opladen. Google laat weten dat dit probleem is aangepakt.

Geen Pixel-telefoon?

Heb je geen Pixel-telefoon, dan moet je nog even geduld hebben. Niet alle smartphones krijgen op hetzelfde moment een beveiligingsupdate, want elke fabrikant hanteert zijn eigen updatebeleid. Benieuwd of en wanneer er voor jouw smartphone een update uitrolt? Check dan ons uitgebreide overzicht van alle (beveiligings)updates. Deze verschijnt elke vrijdagmiddag rond 17.00 uur op Android Planet.

Daarin vermelden we ook de nieuwste software voor tablets en smartwatches. Heb jij updates ontvangen op je apparaat? Laat ons dat dan even weten via redactie@bigspark.com. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via Instagram, Twitter of Facebook.

