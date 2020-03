Samsung was afgelopen week op dreef als het op Android-beveiligingsupdates aankomt. Ben je benieuwd of jouw toestel binnenkort een nieuwe softwareversie krijgt? Check dan snel het overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 11 – 2020

Op Android Planet lees je dagelijks over smartphones die een update krijgen. Het gaat dan meestal om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld wanneer ze naar Android 9.0 (Pie) of Android 10 worden bijgewerkt. Check hiervoor overigens ook het Android 9.0 update-overzicht en het Android 10 update-overzicht. Hier zie je precies of, en wanneer jouw toestel een update krijgt.



Samsung

Maar, laten we beveiligingsupdates niet vergeten. Deze voegen weliswaar geen nieuwe functies toe, maar houden wel narigheid als adware malware en ransomware buiten de deur. Fabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze in dit wekelijkse overzicht verzamelen. Staat je smartphone wel in onderstaande lijst, maar heb je de patch nog niet gekregen? Geen zorgen. Het kan eventjes duren voordat alle exemplaren van een smartphonemodel zijn bijgewerkt.

Samsung heeft afgelopen week een hoop toestellen voorzien van de meest recente beveiligingsupdate. Ook de kersverse Galaxy S20-smartphones hebben al updates gekregen. Verder is de fotokwaliteit van de Galaxy A50 en Galaxy A51 er volgens het logboek op vooruit gegaan. Laatstgenoemde heeft overigens de voorlaatste Android-beveiligingsupdate ontvangen.

Sony

Sony heeft de vorig jaar verschenen Xperia 1 en Xperia 5 voorzien van de meest recente Android-beveiligingsupdates. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd. De updates komen op een goed moment, want beide toestellen draaiden hiervoor op de patch van afgelopen januari.

Sony Xperia 1 – beveiligingsupdate maart 2020

Sony Xperia 5 – beveiligingsupdate maart 2020

Xiaomi

Afgelopen week is de Xiaomi Mi A2 Lite geüpdatet naar Android 10, maar niet geheel naar wens. De update blijkt bij sommige mensen een bootloop te veroorzaken, waarbij het toestel telkens opnieuw blijft opstarten. Wij raden daarom aan om even te wachten met updaten totdat Xiaomi de problemen heeft verholpen. Draait je Mi A2 Lite al op Android 10 en ervaar je geen problemen? Gefeliciteerd!

Xiaomi Mi 9 – beveiligingsupdate januari 2020

Xiaomi Mi A2 Lite – update naar Android 10

Honor

Goed nieuws voor mensen met een Honor 10 Lite. Dit toestel is afgelopen week bijgewerkt naar EMUI 10, dat gebaseerd is op Android 10. Dit betekent dat je vanaf nu aan de slag kunt met de donkere modus, meer grip op je privacy krijgt en sneller interessante artikelen, bestanden, foto’s en video’s kunt delen.

Honor 10 Lite – update naar Android 10

Huawei

Een rustige week voor Huawei. De fabrikant werkte alleen de P20 Lite bij met de voorlaatste Android-beveiligingsupdate. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd.

Huawei P20 Lite – beveiligingsupdate februari 2020

Nokia

Nokia heeft de 7.2 voorzien van de februari-update. Hierdoor zijn vrijwel alle toestellen van de Finse fabrikant weer up-to-date. Er zijn tot zover bekend geen nieuwe mogelijkheden toegevoegd.

Nokia 7.2 – beveiligingsupdate februari 2020

OnePlus

Tot slot is ook de OnePlus 6T afgelopen week bijgewerkt, maar nieuwe functies blijven uit. Wel draait het toestel nu op de veiligheidssoftware van vorige maand.

OnePlus 6T – beveiligingsupdate februari 2020

Check je smartphone

Staat je smartphone er niet bij? Wees niet getreurd. Android-updates rollen het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er de volgende keer wel bij. Trouwens, zelfs als je telefoon wél in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Zo kunnen onder meer je provider en toestelversie invloed hebben op de uitrolsnelheid.

Tot slot willen we jou, de lezer, bedanken voor het doorgeven van updates. Sterker nog, zonder jullie zou dit wekelijkse overzicht bij lange na niet zo compleet zijn. Hans, Vincent, Arjan, Madeliefje en Gerda: bedankt!