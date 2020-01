Deze week stond in het teken van Android 10-updates. De afgelopen zeven dagen werd een reeks aan toestellen bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Ben je benieuwd of jouw smartphone bij de gelukkigen hoort? Bekijk dan snel het overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 2 – 2020

Op Android Planet lees je dagelijks over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, zoals wanneer telefoons naar Android 9.0 (Pie) of Android 10 worden bijgewerkt. Check hiervoor ook ons Android 9.0 update-overzicht en Android 10 update-overzicht. In deze artikelen zie je of, en wanneer jouw toestel bijgewerkt wordt.



Google

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Ze voegen misschien geen spectaculaire nieuwe functies toe, maar houden je toestel wel veilig. Fabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze in dit overzicht verzamelen. Hier gaat hierbij om patches die in Nederland verkrijgbaar zijn. Heb je de update nog niet ontvangen? Geen zorgen. Het kan enkele dagen tot weken duren voordat alle exemplaren van een model zijn bijgewerkt.

Samsung was Google te snel af en bracht de Android-beveiligingsupdate van januari eerder al naar de Galaxy A50. Lang hebben Pixel-eigenaren echter niet op de patch hoeven wachten. Aan het begin van deze week werden alle recente Google-telefoons bijgewerkt. Ook zijn er wat functionele updates toegevoegd, zoals een stabielere bluetooth-verbinding.

Samsung

Ook Samsung heeft er een productieve week opzitten. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkte namelijk al haar huidige vlaggenschepen bij. Ook Galaxy A6 Plus-bezitters kregen een update binnen. Er zijn, voor zover bekend, geen nieuwe functies toegevoegd.

Nokia

Ook HMD Global was afgelopen week op dreef. Het Finse bedrijf werkte meerdere toestellen bij naar Android 10. Ook verscheen de voorlaatste beveiligingsupdate voor enkele toestellen. Deze software komt waarschijnlijk niet bij iedereen direct binnen. Nokia heeft de afgelopen tijd updateproblemen, waardoor sommige toestellen op verouderde versies blijven draaien.

Sony

We sluiten de Android 10-updates af met Sony. De Japanse fabrikant werkte afgelopen week een reeks toestellen bij naar de nieuwste versie. De update voor de Xperia XZ2-smartphones en XZ3 is ongeveer 730MB groot. Haal de software daarom via een wifi-verbinding binnen, zodat je dataverbinding niet verdampt.

Honor

Huawei-dochterbedrijf Honor heeft de 8X en 10 bijgewerkt met de voorlaatste veiligheidspatch. De software voor eerstgenoemde is ruim 116MB, terwijl de Honor 10-update bijna 354MB aantikt. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd.

Honor 8X – beveiligingsupdate december 2019

Honor 10 – beveiligingsupdate december 2019

Huawei

Een rustige week voor Huawei zelf. De Chinezen werkten alleen de P20 en P20 Pro bij met de december-update. Nieuwe functies hoef je niet te verwachten.

Huawei P20 – beveiligingsupdate december 2019

Huawei P20 Pro – beveiligingsupdate december 2019

OnePlus

Tot slot behandelen we OnePlus. De Chinese fabrikant bracht afgelopen week OxygenOS 9.0.10 uit voor de OnePlus 5(T). Er worden geen nieuwe functies toegevoegd. De update draait vooral om de voorlaatste Android-beveiligingsupdate.

OnePlus 5 – beveiligingsupdate december 2019

OnePlus 5T – beveiligingsupdate december 2019

Check je smartphone

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. En zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Over deze serie gesproken: dit overzicht maken we samen met jou, de lezer. Sterker nog, zonder jullie zouden de artikelen bij lange na niet zo compleet zijn. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

Erwin, Peter, Jelmer, Monica en Arjen: bedankt voor het doorgeven van updates!