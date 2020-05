Vooral Honor en Motorola hadden de vaart er afgelopen flink inzitten qua Android-beveiligingsupdates. Ook Sony rolde twee fijne updates uit. Bij Samsung was het juist opvallend rustig. Benieuwd of jouw toestel een update heeft gekregen? Neem dan een kijkje in dit overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 20 – 2020

Android Planet praat je dagelijks bij over smartphone-updates. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze worden bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie) of Android 10. Hiervoor hebben we overigens het Android 9.0-overzicht en Android 10-overzicht in het leven geroepen. In deze overzichtsartikelen zie je precies of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt.

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze patches houden narigheid als adware, malware, ransomware en fleeceware buiten de deur. Zulke updates rollen het hele jaar door uit. In dit overzicht stellen we een wekelijks overzicht van de beveiligingsupdates samen. Staat je toestel wel in onderstaande lijst, maar heb je nog niets ontvangen? Geen zorgen. Meestal duurt het een paar dagen tot weken voor alle exemplaren van een toestel zijn bijgewerkt.

Honor

Honor heeft afgelopen week een reeks smartphones bijgewerkt met de voorlaatste Android-beveiligingsupdate. Zowel de 8X, 10, 20 als View 20 draaien nu op de patch van april. Voor zover bekend zijn er geen nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Motorola

Ook Lenovo, de eigenaar van smartphonemerk Motorola, heeft afgelopen week een paar updates uitgerold. De opvallendste is Android 10 voor de Razr, het iconische retrotoestel dat in april uitkwam voor maar liefst 1599 euro. Ook de Moto G7 Power en One Vision zijn geüpdatet en draaien nu op de Android-patch van april.

Sony

Sony beloofde de Android 10-update voor de Xperia 10 (Plus) begin 2020 uit te brengen, maar het liep anders dan gepland. Gelukkig rolt de versie-update nu alsnog uit. Dit betekent dat Xperia 10 (Plus)-eigenaren vanaf nu aan de slag kunnen met een donkere modus, duidelijker privacymenu en alle andere Android 10-functies. Ook de beveiligingsupdate van maart 2020 wordt direct geïnstalleerd.

Sony Xperia 10 – update naar Android 10

Sony Xperia 10 Plus – update naar Android 10

Nokia

Nokia 3.1 Plus-bezitters kunnen sinds deze week hun smartphone updaten naar Android 10. De patch rolt gefaseerd uit in zo’n 20 landen, waaronder Nederland. Het kan eventjes duren voordat de update jouw toestel aandoet.

Nokia 3.1 Plus – update naar Android 10

Samsung

Samsung is er met de Galaxy A8 als de kippen bij. Het betaalbare toestel draait sinds afgelopen week op de meest recente Android-beveiligingsupdate. Hierdoor zijn een hoop Samsung-telefoons inmiddels al bijgewerkt naar de mei-patch.

Samsung Galaxy A8 – beveiligingsupdate mei 2020

Check je smartphone

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. Zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Over deze serie gesproken: dit overzicht maken we samen met jou, de lezer. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

Bert, Jeroen, Mark en Toon: bedankt voor het doorgeven van de updates!