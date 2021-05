Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 20

Deze week werd Android 12 officieel gepresenteerd, maar verder waren er maar weinig updates in Android-land. Wel werden enkele populaire Samsung-smartphones bijgewerkt dus misschien krijg je binnenkort wel een update.

We schrijven bijna dagelijks over Android-updates op Android Planet. Meestal gaat het dan om smartphones die een versie-update ontvangen, bijvoorbeeld tijdens de overstap van Android 10 naar Android 11. Tip: Neem een kijkje in het Android 10-overzicht of Android 11-overzicht om te checken of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt.

Maar, laten we beveiligingsupdates niet vergeten. Deze patches voegen geen nieuwe functies toe, maar houden wel narigheid als adware, malware en ransomware buiten de deur.

Omdat Android-beveiligingsupdates aan de lopende band verschijnen houden we dit wekelijkse overzicht bij. In onderstaande lijstjes geven we aan welke toestellen afgelopen week een update kregen. Heb jij jouw update nog niet ontvangen? Maak je niet druk; meestal duurt het een paar dagen voordat alle exemplaren zijn bijgewerkt.

Google

Android 12 werd afgelopen week gepresenteerd. Tijdens de I/O-conferentie liet Google zien hoe de volgende stap van het Android-besturingssysteem eruitziet en vooral het nieuwe Material You-design valt bij ons in de smaak.

Jammer genoeg duurt het nog wel even voordat je met Android 12 aan de slag kunt. De bèta, een testversie die mogelijk kinderziektes kan bevatten, is vooralsnog alleen beschikbaar voor Googles eigen Pixel-telefoons. Met andere woorden: de Android 12-bèta is voor slechts een handjevol mensen écht interessant.

Samsung

Het was een rustige updateweek voor Samsung. De Zuid-Koreaanse werkte de razendpopulaire Galaxy A51 bij met de meest recente patch. Ook de S10 en S10 Plus kregen deze update, inclusief wat verbeteringen voor de camera.

Xiaomi

Xiaomi werkte de Redmi Note 10 Pro met de veiligheidsupdate van april.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Beveiligingsupdate april 2021

Grote kans dat jouw smartphone niet in bovenstaande lijstjes staat. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien heb je de volgende keer meer geluk. En zelfs als jouw toestel wél in de lijstjes staat, moet je misschien nog even geduld hebben. Zoals gezegd neemt het uitrollen van updates soms wat tijd in beslag.

