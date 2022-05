Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check het in ons overzicht – week 21

Alles voor de stabiliteit en een cadeautje van LG. Ben je benieuwd of jouw Android-telefoon een update krijgt? Lees dan snel verder, want in dit overzicht hebben we alle nieuwe Android-updates op een rij gezet.

Android Planet houdt je dagelijk op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 11 of Android 12 bijgewerkt worden.

Wil je weten wanneer jouw smartphone zo’n update krijgt? Neem dan een kijkje in ons Android 11 update-overzicht, of het Android 12 update-overzicht. Hier houden we heel precies bij welke smartphones wanneer een Android versie-update krijgen.

Naast versie-updates zijn er ook beveiligingsupdates. Deze zijn minder spectaculair (omdat ze geen nieuwe functies toevoegen), maar minstens zo belangrijk. Veiligheidsupdates zorgen er namelijk voor dat je smartphone veilig blijft door kwaadaardige zaken als adware, malware en andere virussen buiten de deur te houden. Fabrikanten brengen beveiligingsupdates het hele jaar door uit. Voor de volledigheid verzamelen we deze daarom in dit overzicht.

Heb jij een Tab S8-tablet van Samsung? Dan is het alweer de tweede keer deze maand dat je een update krijgt aangeboden. Deze werkt niet het beveiligingsniveau bij en introduceert ook geen nieuwe functies, maar is er vooral voor de stabiliteit. Meestal betekent dit dat de vorige update, die begin mei verscheen, wat problemen heeft veroorzaakt (in plaats van opgelost).

We hebben er even op moeten wachten, maar de Android 12-update rolt nu uit voor de 2021-midranger van Sony. We hebben het natuurlijk over de Sony Xperia 10 II.

Sony Xperia 10 II – update naar Android 12

Motorola werkte afgelopen week ook weer een tal van toestellen toestellen bij. Benieuwd naar welke Moto’s een update hebben gekregen, check dan onze lijst:

Fabrikant Nokia rolde slechts een enkele update uit, voor de populaire Nokia 7.2.

Niet de update die we hadden verwacht, maar de patch van april rolt nu uit voor het nieuwste vlaggenschip van OnePlus.

OnePlus 10 Pro – beveiligingsupdate april 2022

Nokia 7.2 – beveiligingsupdate mei 2022

LG is inmiddels gestopt met Android-telefoons maken, maar blijft gelukkig wel updates uitbrengen. Eigenaren van de iconische Velvet-smartphone kunnen daarom aan de slag met Android 12. Deze versie voegt onder meer een nieuw design toe, Material You genaamd.

LG Velvet – update naar Android 12

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is heel goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar door uit, dus misschien staat ‘ie er in de volgende editie wel bij.

Zelfs als je smartphone wél in het overzicht staat, moet je misschien nog even geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Bedankt voor de tips: Edwin, Katty, Guido, Gert, Hermien en Cora