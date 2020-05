Vooral Honor en Motorola hadden de vaart er afgelopen flink inzitten qua Android-beveiligingsupdates. Ook Sony rolde twee fijne updates uit. Bij Samsung was het juist opvallend rustig. Benieuwd of jouw toestel een update heeft gekregen? Neem dan een kijkje in dit overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 22 – 2020

Android Planet praat je dagelijks bij over smartphone-updates. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze worden bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie) of Android 10. Hiervoor hebben we overigens het Android 9.0-overzicht en Android 10-overzicht in het leven geroepen. In deze overzichtsartikelen zie je precies of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt.

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze patches houden narigheid als adware, malware, ransomware en fleeceware buiten de deur. Zulke updates rollen het hele jaar door uit. In dit overzicht stellen we een wekelijks overzicht van de beveiligingsupdates samen. Staat je toestel wel in onderstaande lijst, maar heb je nog niets ontvangen? Geen zorgen. Meestal duurt het een paar dagen tot weken voor alle exemplaren van een toestel zijn bijgewerkt.

Honor

Voor de Honor 10 Lite staat een kleine update klaar, die het toestel voorziet van de beveiligingsupdate van april 2020.

Honor 10 Lite – beveiligingsupdate april 2020

Huawei

Huawei heeft Android 10 eindelijk uitgebracht voor de Huawei P20 Pro van enkele generaties terug. Ook is de nieuwe softwarelaag in de vorm van EMUI 10.1 nu te downloaden voor de P30 en P30 Pro.

Motorola

Weinig nieuws qua updates voor Motorola. De One Vision is nu te updaten naar de beveiligingspatch van mei 2020. Opvallend detail is dat dit toestel afgelopen weken ook al te vinden was in onze beveiligingsoverzichten. Motorola lijkt volledig aan te zijn met de ondersteuning van deze Moto-telg.

Motorola One Vision – beveiligingsupdate mei 2020

Nokia

Ook voor fabrikant Nokia is het wat stil deze week, de Nokia 6.2 is voorzien van de nieuwe beveiligingsupdate van mei 2020.

Nokia 6.2 – beveiligingsupdate mei 2020

OnePlus

OnePlus is begonnen met de wereldwijde uitrol van Android 10 voor de OnePlus 5 en OnePlus 5T. Berichten dat de update al in Nederland of België te downloaden is, zijn echter nog niet bekend.

OnePlus 5 – Android 10 (uitrol nog niet in Benelux)

OnePlus 5T – Android 10 (uitrol nog niet in Benelux)

Samsung

In de voorgaande weken was het een stuk drukker voor updates van Samsungtoestellen. Desalniettemin zien we de patch van mei voor de Samsung Galaxy Note 8 en Note 9. Daarnaast is de populaire Samsung Galaxy A51 voorzien van de OneUI 2.1-update, die allerlei nieuwe functies brengt.

Xiaomi

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft verschillende toestellen voorzien van de laatste beveiligingsupdate, die van mei 2020.

Check je smartphone

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. Zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Over deze serie gesproken: dit overzicht maken we samen met jou, de lezer. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

WJ, Jeroen, Ruud & Hexley: bedankt voor het doorgeven van de updates!