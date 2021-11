Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 44

November is begonnen en Google rolt dan ook de update uit voor verschillende Pixel-smartphones. Daarnaast waren ook andere fabrikanten flink op dreef met nieuwe software en beveiligingspatches. Onder andere voor toestellen van Realme, Xiaomi, Samsung en Oppo zagen we afgelopen week updates.

Wekelijks publiceren we tientallen nieuwtjes op Android Planet over nieuwe toestellen, apps, geven we tips, plaatsen we video’s en lees je er alles over smartphone-updates. Om alles netjes bij te houden hebben we enkele grote update-overzichten gepubliceerd. Check dan ook het Android 11 update-overzicht en natuurlijk het Android 12 update-overzicht, voor de versie van het besturingssysteem die later dit jaar volgt.

Dan is er ook nog het grote beveiligingsupdate-overzicht, waarin je snel ziet tot wanneer jouw smartphone beveiligingsupdates krijgt. Die patches zijn ook erg belangrijk, want die helpen je toestel beschermen tegen adware, malware, ransomware of bijvoorbeeld fleeceware.

In dit wekelijkse overzicht, dat we elke vrijdag publiceren, houden we alle updates netjes voor je bij. Zo weet je het direct wanneer er een update voor jouw toestel uitrolt, zowel een versie-update als een beveiligingspatch. Zie je de smartphone die jij hebt wel in onderstaande lijst staan, maar heb jij nog geen update gezien? Wees gerust, de uitrol kan even op zich laten wachten, dus gewoon een kwestie van geduld hebben.

Google

Nokia

Nokia 8.3 5G – beveiligingsupdate oktober 2021

Nokia X10 – beveiligingsupdate oktober 2021

Oppo

Oppo A91 – beveiligingsupdate oktober 2021

Oppo Find X3 Lite – beveiligingsupdate oktober 2021

Realme

Realme 8 – beveiligingsupdate oktober 2021

Realme 8 Pro – beveiligingsupdate oktober 2021

Samsung

Samsung Galaxy Tab S5e – beveiligingsupdate september 2021

Xiaomi

Er worden jaarlijks honderden toestellen uitgebracht, dus het kan makkelijk dat jouw toestel niet genoemd is in bovenstaande lijst. Updates rollen regelmatig van de band, dus misschien heb jij volgende ronde meer geluk. Zo’n uitrol kan ook eerst beginnen in andere landen, waardoor je ook simpelweg nog even wat geduld moet hebben.

Heb jij een update ontvangen op jouw toestel of tablet? Laat het ons dan direct weten, bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar redactie@androidplanet.nl! Natuurlijk kun je ons ook vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Tot slot kun je natuurlijk ook een reactie achterlaten in onderstaande reacties als jij een update ziet. Dank!

Gijs, Walter, Wim & Guus: bedankt voor het doorgeven!