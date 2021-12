Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 48

Telefoonfabrikanten lijken het jaar al te hebben afgesloten, want qua updates was het niet veel soeps. Slechts een paar Samsung-smartphones kregen Android-updates.

Op Android Planet schrijven we vaak over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update meepakken, zoals toen onlangs de Galaxy S21-serie van Samsung werd bijgewerkt naar Android 12.

Ben je benieuwd wanneer jouw toestel een update krijgt? Check dan ons Android 11 update-overzicht of ons Android 12 update-overzicht. In deze artikelen zie je precies of, en wanneer jouw smartphone een versie-update krijgt.

Maar, laten we ook beveiligingsupdates niet vergeten. Deze voegen misschien geen spectaculaire nieuwe functies toe, maar zorgen er wel voor dat je toestel veilig is (en blijft). Telefoonfabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze in dit overzicht verzamelen.

Samsung

Samsung heeft de primeur te pakken en heeft december-update naar de vouwbare Galaxy Z Flip 5G uitgerold. Verder werden ook populaire toestellen uit de A-serie bijgewerkt met de voorlaatste Android-beveiligingsupdate.

Nokia

Nokia haalde afgelopen week ook het updatenieuws, maar niet op een positieve manier. Het bedrijf bevestigde namelijk dat de Nokia 9 PureView, een toestel uit 2019, geen Android 11 krijgt. Dat is flink balen, want Nokia beloofde de smartphone bij uitkomst twee Android versie-updates mee te geven. Het toestel blijft nu echter op Android 10 steken.

Zie je nog geen update?

Staat jouw smartphone er niet tussen? Dat is heel goed mogelijk. Telefoonfabrikanten brengen het hele jaar door nieuwe smartphones uit, dus misschien zit je toestel er volgende editie wel bij. Ook als jouw mobiel wel in de lijst staat moet je mogelijk nog even wachten. Dat komt omdat het altijd een paar dagen duurt om een update naar alle exemplaren van een model uit te rollen.

