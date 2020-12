Deze Android-smartphones kregen een (beveiligings)update – week 49

Een gigantisch drukke week voor Samsung op updategebied. Het bedrijf werkte meer dan tien toestellen bij met de meest recente Android-veiligheidsupdate. Ook Sony en OnePlus hadden de vaart erin. Benieuwd of jouw toestel een Android-beveiligingsupdate heeft gekregen? Check dan dit overzicht.

Android Planet praat je dagelijks bij over smartphone-updates. Meestal gaat het dan om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze worden bijgewerkt naar Android 10 of Android 10. Hiervoor hebben we overigens het Android 10-overzicht en Android 11-overzicht in het leven geroepen. In deze overzichtsartikelen zie je precies of en wanneer jouw telefoon wordt bijgewerkt.

Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze patches houden narigheid als adware, malware, ransomware en fleeceware buiten de deur. Zulke updates rollen het hele jaar door uit. In dit overzicht stellen we een wekelijks overzicht van de beveiligingsupdates samen. Staat je toestel wel in onderstaande lijst, maar heb je nog niets ontvangen? Geen zorgen. Meestal duurt het een paar dagen tot weken voor alle exemplaren van een toestel zijn bijgewerkt.

Samsung

Samsung heeft afgelopen week One UI 3.0 uitgerold voor de Galaxy S20-reeks, met uitzondering van de FE. Samsungs eigen software is gebaseerd op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Verder kregen een hoop Samsung-toestellen de meest recente Android-beveiligingsupdate binnen.

Sony

Sony heeft enkele recent uitgebrachte smartphones afgelopen bijgewerkt naar de voorlaatste Android-beveiligingsupdate. Er zijn geen functionele verbeteringen toegevoegd.

OnePlus

OnePlus heeft de november-beveiligingsupdate uitgerold voor vier van haar smartphones, waaronder de al redelijk oude OnePlus 6 en 6T. Ook heeft het bedrijf enkele functionele updates toegevoegd, waaronder een uitbreiding van de Game Space-app.

Xiaomi

Xiaomi heeft afgelopen week de Mi 10 Pro bijgewerkt naar Android 11. Ook de Poco F2 Pro, die technisch gezien door Poco als losstaand merk wordt uitgebracht, is weer helemaal bij.

Xiaomi Mi 10 Pro – Android 11 met beveiligingsupdate oktober 2020

Xiaomi Poco F2 Pro – Android 11

Nokia

Een rustige week voor HMD Global. Het bedrijf achter de Nokia-telefoons bracht maar één update uit. Aan het beveiligingsniveau van de Nokia 6.2, die onlangs al een update kreeg, is niet gesleuteld; het toestel draait op de patch van november. Vermoedelijk heeft HMD enkele problemen opgelost.

Nokia 6.2 – update met bugfixes

Huawei

Ook Huawei heeft het afgelopen rustig aangedaan. De Nova 5T, die inhoudelijk identiek is aan de Honor 20, draait nu op de Android-beveiligingsupdate van oktober.

Huawei Nova 5T – beveiligingsupdate oktober 2020

Honor

Daarover gesproken, diens hoogwaardigere broer heeft afgelopen week dezelfde update gekregen. De Honor 20 Pro draait zodoende op de Android-patch van oktober.

Honor 20 Pro – beveiligingsupdate oktober 2020

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. Zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.