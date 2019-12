Iedere week maakt Android Planet een overzicht van smartphones die de afgelopen dagen een Android-beveiligingsupdate hebben gekregen. Ben je benieuwd of jouw toestel erbij staat? Check dan snel het overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 50 – 2019

Dagelijks besteden we op Android Planet aandacht aan smartphones die een update hebben gekregen. Meestal gaat het om versie-updates, bijvoorbeeld als toestellen worden bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie) of Android 10. Check hiervoor overigens ook ons Android 9.0 update-overzicht en Android 10 update-overzicht. Hier zie je precies of, en wanneer jouw Android-smartphone geüpdatet wordt.



Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze voegen wellicht geen nieuwe functies toe, maar beschermen je Android wel tegen narigheid als adware malware en ransomware . Fabrikanten rollen deze beveiligingsupdates het hele jaar door uit. Wij houden deze patches wekelijks bij in dit overzicht.

We nemen alleen updates mee die in Nederland verkrijgbaar zijn. Houd er rekening mee dat het soms even kan duren voordat jouw toestel de Android-beveiligingsupdate ontvangt. De ene provider is bijvoorbeeld sneller dan de andere. Ook andere factoren spelen een rol in de uitrolsnelheid. Check hiervoor ook ons artikel over het proces achter een Android-beveiligingsupdate.

Samsung

Een rustige week voor Samsung. De Zuid-Koreanen hebben twee toestellen bijgewerkt met een Android-beveiligingsupdate. De Galaxy A8 krijgt daarmee aan de lopende band patches, want vorige week rolde de update van november nog voor het betaalbare toestel uit.

Nokia

Goed nieuws voor mensen met een Nokia 7.1. Het betaalbare toestel wordt namelijk relatief snel bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie. Dit betekent dat je vanaf nu aan de slag kunt met de donkere modus, betere deelmenu en je privacy-instellingen scherper kunt regelen.

Nokia 6.2 – beveiligingsupdate december 2019

Nokia 7.1 – update naar Android 10

Nokia 8.1 – beveiligingsupdate november 2019

OnePlus

OnePlus heeft de 7 en 7 Pro bijgewerkt. In tegenstelling tot OxygenOS 10.0.2 is zijn opvolger relatief bescheiden als het om nieuwe functies gaat. De nieuwste softwareversie installeert enkel de Android-beveiligingsupdate van vorige maand en verhelpt wat problemen.

OnePlus 7 – OxygenOS 10.0.3 met beveiligingsupdate november 2019

OnePlus 7 Pro – OxygenOS 10.0.3 met beveiligingsupdate november 2019

Google

Google heeft haar eerste ‘Drop Feature‘ uitgebracht. Dit is een bundeling van nieuwe functies die Google van plan is de komende maanden zo nu en dan uit te brengen. Je kunt na het updaten onder meer de achtergrond in Google Foto’s vervagen en Face Unlock werkt beter.

Google Pixel 4 – eerste Drop Feature

Google Pixel 4 XL – eerste Drop Feature

Motorola

Motorola werkt de One Power bij naar Android 10. De update is op 10 december van start gegaan. Naar verwachting zijn alle exemplaren op 10 januari 2020 bijgewerkt. Ook is de Moto G6 Plus bijgewerkt met de voorlaatste Android-beveiligingsupdate.

Motorola Moto G6 Plus – beveiligingsupdate november 2019

Motorola One Power – update naar Android 10

Huawei

Huawei heeft EMUI 10 uitgebracht voor de P Smart (2019), dat op Android 10 gebaseerd is. De interface is in een fris jasje gestoken en ook de camera-app oogt frisser. De update wordt geleidelijk uitgerold.

Huawei P Smart (2019) – update naar Android 10

Huawei P20 Lite – beveiligingsupdate november 2019

Controleer je smartphone

Staat je toestel niet in het overzicht? Geen zorgen! Fabrikanten brengen het hele jaar door updates uit, dus misschien krijgt je smartphone de volgende keer wel een update. En zelfs als je toestel wel in de lijst staat zegt dit nog niet alles. Het kan namelijk enkele dagen tot een week duren voor de Android-beveiligingsupdate alle exemplaren van een model heeft bereikt.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Daarover gesproken. Dit overzicht maken we voor een groot gedeelte samen met jullie, de lezers. Zonder jullie zou de lijst bij lange na niet zo compleet zijn. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.