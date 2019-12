Wekelijks maakt Android Planet een overzicht van smartphones die de afgelopen dagen een Android-beveiligingsupdate hebben ontvangen. Ben je benieuwd of jouw toestel hierbij staat? Check dan snel ons overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 51 – 2019

Vaste lezers van Android Planet weten dat we dagelijks aandacht besteden aan smartphones die updates krijgen. Hierbij gaat het meestal om versie-updates, bijvoorbeeld wanneer toestellen worden bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie) of Android 10. Hiervoor hebben we overigens ook het Android 9.0 update-overzicht en Android 10 update-overzicht in het leven geroepen. Deze overzichten werken we continu bij zodat jij weet of, en wanneer jouw Android-telefoon bijgewerkt wordt.



Maar, laten we beveiligingsupdates niet vergeten. Deze patches voegen weliswaar geen nieuwe functies toe, maar zijn wel belangrijk voor de veiligheid van je toestel. Een Android-beveiligingsupdate houdt narigheid als adware malware en ransomware buiten de deur. Fabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze verzamelen in dit overzicht.

We nemen alleen updates mee die in Nederland verkrijgbaar zijn. Heb jij de patch nog niet ontvangen? Geen paniek. Het kan soms even duren voordat jouw toestel de Android-beveiligingsupdate ontvangt. De uitrolsnelheid verschilt bijvoorbeeld per provider of modelnummer. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons artikel over het proces achter een Android-beveiligingsupdate.

Samsung

Het heeft eventjes geduurd, maar de Android 10-update rolt vanaf deze week uit voor de Galaxy Note 10 (Plus). Verder werkte Samsung afgelopen dagen de voorlaatste Note bij met de meest recente Android-beveiligingsupdate. Tot slot werden de Galaxy A7 en A70 geüpdatet.

Honor

Honor heeft afgelopen goede zaken gedaan. De Chinese fabrikant werkte maar liefst drie toestellen bij met de beveiligingsupdate van november.

Honor 8X – beveiligingsupdate november 2019

Honor 9 Lite – beveiligingsupdate november 2019

Honor 10 Lite – beveiligingsupdate november 2019

Nokia

Een primeur voor de Nokia 7.2. De middenklasser krijgt namelijk als eerste toestel van HMD Global de Android-beveiligingsupdate van december. Er zijn verder geen nieuwe functies toegevoegd.

Nokia 7.2 – beveiligingsupdate december 2019

OnePlus

Het updatebeleid van OnePlus is de afgelopen tijd opmerkelijk. Ooit stonden de Chinezen bekend om hun snelle updates, maar de laatste tijd is dit geen garantie meer. De OnePlus 7T, het huidige topmodel, wordt bijvoorbeeld nu pas bijgewerkt met de update van een maand geleden. Het is jammer dat OnePlus steken laat vallen.

OnePlus 7T – OyxgenOS 10.0.7 met beveiligingsupdate november 2019

Motorola

Motorola heeft de voorlaatste Android-beveiligingsupdate voor de One Action uitgebracht. Naast wat stabiliteitsverbeteringen is er weinig nieuws onder de zon.

Motorola One Action – beveiligingsupdate november 2019

Controleer je smartphone

Staat je toestel niet in het overzicht? Geen zorgen! Fabrikanten brengen het hele jaar door updates uit, dus misschien krijgt je smartphone de volgende keer wel een update. En zelfs als je toestel wel in de lijst staat zegt dit nog niet alles. Het kan namelijk enkele dagen tot een week duren voor de Android-beveiligingsupdate alle exemplaren van een model heeft bereikt.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Daarover gesproken. Dit overzicht maken we voor een groot gedeelte samen met jullie, de lezers. Zonder jullie zou de lijst bij lange na niet zo compleet zijn. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.