Ook in de laatste week van 2019 hebben we weer op een rijtje gezet welke smartphones de afgelopen dagen een update ontvingen. Ben je benieuwd of je 2020 positief begint met een verse update? Check dan snel het overzicht.



Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 52 – 2019

Dagelijks besteden we op Android Planet aandacht aan smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het dan om versie-updates, bijvoorbeeld als toestellen worden bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie), of Android 10. Hiervoor hebben we overigens ook het Android 9.0 update-overzicht en Android 10 update-overzicht in het leven geroepen. Deze overzichten werken we doorlopend bij zodat jij altijd weet of, en wanneer jouw toestel wordt geüpdatet.



Maar, beveiligingsupdates zijn minstens zo belangrijk. Deze voegen misschien geen nieuwe functies toe, maar krikken wel de beveiliging van je toestel omhoog. Een Android-beveiligingsupdate houdt bijvoorbeeld adware malware en ransomware buiten de deur. Fabrikanten rollen deze updates het hele jaar door uit, waarna wij ze in dit overzicht verzamelen.

In dit overzicht vind je alleen updates die in Nederland verkrijgbaar zijn. Heb jij de patch uit onderstaande lijst nog niet ontvangen? Geen paniek. De uitrolsnelheid verschilt per toestel, bijvoorbeeld vanwege onderlinge providers. Wil je hier meer over lezen? Check dan ook ons achtergrondartikel over het proces achter een Android-beveiligingsupdate.

Samsung

Samsung heeft tijdens de kerstdagen niet stilgezeten. De Koreaanse fabrikant rolde maar liefst vier beveiligingsupdates uit. Zodoende is het gros van de populaire Samsung-toestellen nu bijgewerkt naar de december-patch.

Nokia

Tijdens haar comeback gooide Nokia hoge ogen met haar rappe updatebeleid, maar de afgelopen maanden loopt het niet even soepel meer. De Nokia 6.2 en 7.2 werden eerder al bijgewerkt met de patch van december, maar om onbekende redenen werd de update toen stilgelegd. Het goede nieuws is dat de update nu weer is hervat.

Nokia 6.2 – beveiligingsupdate december 2019

Nokia 7.2 -beveiligingsupdate december 2019

OnePlus

De Android 10-uitrol voor de OnePlus 6/T is een drama. Toen rolde de patch wel uit, toen weer niet, en nu weer wel. We hebben meerdere meldingen van mensen binnengekregen dat OxygenOS 10.0.3 daadwerkelijk Android 10 installeert. Vanaf nu kun je aan de slag met de donkere modus, betere privacyinstellingen en een sneller deelmenu.

Huawei

Huawei heeft de betaalbare P Smart van vorig jaar bijgewerkt met de een na laatste Android-beveiligingsupdate. Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd.

Huawei P Smart 2018 – beveiligingsupdate november 2019

LG

Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. LG heeft de Q7 bijgewerkt naar Android 9.0 (Pie), en direct de Android-beveiligingsupdate van november bijgesloten. Heb je een LG Q7? Dan kun je vanaf nu aan de slag met verbeterde notificaties, de nieuwe gebarenbediening en Digitaal Welzijn.

LG Q7 – Android 9.0 (Pie)

Motorola

Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Motorola de One uitgerust met de Android-beveiligingsupdate van december. Er zijn verder geen nieuwe functies toegevoegd.

Motorola One – beveiligingsupdate december 2019

Check je smartphone

Staat je toestel er niet tussen? Dat kan. Fabrikanten brengen updates het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er een volgende keer bij. En zelfs als je smartphone in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Doorgaans duurt het enkele dagen tot een week voordat een Android-beveiligingsupdate naar alle toestellen is uitgerold.

Houd Android Planet daarom in de gaten voor het volgende overzicht. Download bijvoorbeeld de gratis app voor je smartphone. Daarover gesproken. Dit overzicht maken we voor een groot gedeelte samen met jou, de lezer. Zie jij je toestel niet terug in het overzicht, maar heb je wel een update ontvangen? Laat het weten in de reacties, en dan voegen wij hem toe.

Alvast een goed nieuwjaar toegewenst, en hopelijk zien we je in 2020 terug op de site!