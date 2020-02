Februari is alweer bijna voorbij, maar ook deze week hebben fabrikanten weer verschillende beveiligings- en Androidupdates uitgerold. Of jouw toestel daar ook bijhoort? Check dan snel ons overzicht van deze week.

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 9 – 2020

Huawei

Weinig nieuws in updateland wat betreft Huawei. Alleen hun topmodel van de P30-serie is voorzien van een nieuwe beveiligingspatch.

Huawei P30 Pro – beveiligingsupdate januari 2020

Motorola

Motorola is de laatste tijd goed bezig qua Androidupdates en nu rolt de fabrikant dan ook Android 10 uit voor hun One Action. Ook een beveiligingsupdate komt automatisch mee, maar die is nog wel blijven steken op die van december 2019. Daarnaast is de Motorola One ook bijgewerkt qua beveiliging, maar dan wel met de patch van februari.

Motorola One – beveiligingsupdate februari 2020

Motorola One Action – Android 10 en beveiligingsupdate december 2019

Samsung

Alhoewel het toestel al even op de markt is, heeft Samsung nog een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor de Galaxy A5 (2017). Dat is dan ook gelijk de nieuwste van februari 2020.

Samsung Galaxy A5 (2017) – beveiligingsupdate februari 2020

Xiaomi

Alhoewel Xiaomi geen kudo’s krijgt voor de Androidversie van de Mi A3, dat is namelijk nog steeds Android 9.0 Pie, zit het qua beveiliging wel goed. Die is namelijk bijgewerkt met de februaripatch, zodat dat wel op orde is.

Xiaomi Mi A3 – beveiligingsupdate februari 2020

Check je smartphone

Staat je smartphone er niet bij? Wees niet getreurd. Android-updates rollen het hele jaar door uit, dus misschien zit je toestel er de volgende keer wel bij. Trouwens, zelfs als je telefoon wél in de lijst staat moet je misschien nog even geduld hebben. Zo kunnen onder meer je provider en toestelversie invloed hebben op de uitrolsnelheid.

