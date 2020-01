Android op CES 2020: dit kunnen we verwachten

Morgen begint de CES 2020, ‘s werelds grootste beurs voor consumentenelektronica. Wat kunnen we daar verwachten op Android-gebied? Een overzicht.

Android op CES 2020

Hoewel de CES een beurs is die zich richt op alle consumentenelektronica, zijn smartphones nooit heel goed vertegenwoordigd. Fabrikanten bewaren hun grote smartphone-aankondigingen vaak liever voor het Mobile World Congress, dat volgende maand plaatsvindt. Of ze kiezen voor een productpresentatie op een eigen evenement.

Dat wil niet zeggen dat er niets nieuws te zien is op de CES 2020 in Las Vegas. Los van een stortvloed aan nieuwe tv’s zal de beurs ook grotendeels in het teken staan van de uitrol van 5G. Daarnaast zijn flexibele beeldschermen en opvouwbare gadgets een belangrijke trend om in de gaten te houden. Wat kunnen we verwachten van de bekendste smartphonefabrikanten op de CES 2020?

OnePlus – Concept One

OnePlus is iedereen al een tijdje aan het lekker maken voor de CES 2020. Dat doet het met de mysterieuze Concept One-telefoon. Veel weten we nog niet van het toestel en de plaatjes en video die OnePlus zelf de wereld instuurde maakt ons ook niet heel veel wijzer.

De beelden tonen een voor OnePlus herkenbaar design met drie camera’s. Mogelijk kunnen deze camera’s verborgen worden door het gebruik van speciaal glas, dat ondoorzichtig wordt. Een vouwbaar scherm lijkt in ieder geval uitgesloten.

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden waarschijnlijk pas later dit jaar gepresenteerd. Datzelfde geldt voor voordeligere variant, de OnePlus 8 Lite. Maar wie weet heeft OnePlus voor één van deze toestellen toch een verrassing in petto.

Samsung: geen telefoons, wel ‘Neon’

Samsung pakt groots uit op de CES, maar dat heeft vooral betrekking op tv’s en witgoed. Grote toestelaankondigingen doen ze nooit op de CES 2020. Van de Samsung Galaxy S11/S20 weten we immers al zeker dat die op 11 februari gepresenteerd wordt.

De grote aankondiging die we wél kunnen verwachten, is omringd door mysterie. Het gaat om Samsung’s Neon, een nieuw project dat iets te maken heeft met kunstmatige intelligentie. Volgens de makers gaat het om een kunstmatige mens. Mogelijk is het een vervanger van de geflopte slimme assistent Bixby.

Verder heeft Samsung al aangekondigd dat het een aantal leuke kleine concepten uit het eigen C-Lab Inside op de CES 2020 tentoonstelt. Selfietype is daar één van. Het concept projecteert via de frontcamera een virtueel, onzichtbaar toetsenbord op een oppervlak. Zo kun je jouw telefoon neerzetten en een tafelblad, aanrecht of bureau gebruiken als toetsenbord. Ook tonen ze een een UV-sensor voor smartwatches en een slimme markeerpen die teksten scant en opslaat.

Sony: Xperia 3?

Bij Sony draait de CES 2020 hoofdzakelijk om één ding: televisies. Daarnaast zal het bij de fabrikant vermoedelijk ook gaan over de aankomende PlayStation 5-gameconsole. Smartphones komen niet heel veel voor in de geruchtenmolen.

Toch wordt er gefluisterd over de lancering van de Sony Xperia 3 op de CES 2020. Over het nieuwe vlaggenschip van de Japanse fabrikant is al het één en ander naar buiten gekomen. Zo kiest Sony voor een nieuw design, waarbij onder meer de frontcamera verwerkt zit in een gaatje in het beeldscherm. Het is echter ook goed mogelijk dat Sony nog even wacht tot het MWC.

Nokia: terug naar de ‘originals’

Fabrikant HMD Global, die telefoons uitbrengt onder de vlag van Nokia, komt met een nieuwe retro-telefoon. De ‘originals’ lijn wordt uitgebreid met een nieuw toestel, als we een cryptische tweet moeten geloven van HMD’s Chief Product Officer Juho Sarvikas. Veel meer dan zijn schoenen laat hij niet zien, maar de beschrijving ‘This can only mean we launch a new Nokia Originals’, laat weinig aan duidelijkheid te wensen over.

Met de Nokia Originals laat HMD Global het rijke verleden van de Finse telefoonmaker herleven. Zo presenteerde het eerder al een moderne versie van de legendarische Nokia 3110, 8800 ‘Banaantelefoon’, de oude Nokia 8800 Sirocco en 2720-klaptelefoon. Het gaat daarbij overigens niet om Android-telefoons. Dit soort Nokia’s draait op Googles KaiOS, speciaal voor featurephones.

LG – Mogelijke midranger

Het Zuid-Koreaanse LG focust zich, net als andere fabrikanten, vooral op tv’s en andere productgroepen. Toch is het goed mogelijk dat we enkele nieuwe Android-smartphones te zien krijgen. Voorgaande jaren lanceerde de fabrikant namelijk midrange-toestellen op de beurs.

Vorig jaar presenteerde het redelijk onverwacht de LG V40 ThinQ op de CES. LG is onvoorspelbaar, dus het moeilijk te zeggen of ze het dit jaar weer doen. De LG G9, waar al wat informatie over naar buiten is gekomen, wordt vrijwel zeker niet op de CES 2020 gepresenteerd.

Google: veel glijbanen, weinig aankondigingen

Google pakt elk jaar groots uit op de CES-elektronicabeurs. Niet zozeer met spectaculaire aankondigingen, wel met een stand die de nodig aandacht trekt. Ook nu staan journalisten te trappelen om bij Google van de glijbaan te gaan.

Google zelf wil tijdens de CES de nadruk leggen op de Google Assistent, en onthult wellicht net als vorig jaar een aantal nieuwe slimme functies. Mogelijk kondigen andere fabrikanten aan dat hun hardware samenwerkt met de slimme assistent. Vorig jaar deed Sonos dat, door bekend te maken dat hun Sonos One ging luisteren naar ‘Hey Google’.

Overig Android-nieuws van CES 2020

Er zijn natuurlijk meer fabrikanten aanwezig op de CES 2020. Zo zal Huawei zijn best doen om na een roerig jaar weer goed naar voren te komen in de Verenigde Staten. Over eventuele nieuwe producten is nog niets bekend.

Datzelfde geldt voor Chinese fabrikanten als Xiaomi, Oppo en Vivo. Tot slot is het goed mogelijk dat Alcatel zijn lijn met budgettoestellen nog wat verder uitbreid. Voorgaande jaren presenteerde het op de CES de Aclatel 1X (2019) en 1C (2019).

