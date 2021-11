Cijfers: twee jaar oude Android 10 is populairste Android-versie

Over het updatebeleid van Android kunnen we genoeg schrijven, want dat loopt niet zo vlot als bij Apple. Updates verschijnen langzamer en veel apparaten draaien daardoor niet op de nieuwste versie. Distributiecijfers geven nu meer inzicht.

Android distributie 2021: alle cijfers op een rij

Enkele jaren geleden verschenen elke maand Android-distributiecijfers vanuit Google. Daardoor wisten we precies op hoeveel procent van de smartphones en tablets welke versie draaide. Die cijfers zijn al even niet meer voorhanden, maar via een omweg nog wel te verkrijgen. 9to5Google is daar nu ingedoken en er zijn wat opmerkelijke cijfers die opvallen.

Android 12 is momenteel alleen te vinden op de Google Pixel-serie en de S21-smartphones van Samsung. Daardoor heeft het nog geen geen noemenswaardig aandeel. Dan is er natuurlijk nog Android 11, wat op 24,2 procent van de apparaten staat geïnstalleerd.

Dat betekent dat het veel oudere Android 10 nog een groter aandeel heeft. De uitrol van dat besturingssysteem begon in september 2019 en dus ruim twee jaar geleden. Desondanks is Android-versie 10 op meer toestellen te vinden dan zijn opvolger, namelijk 26,5 procent.

Dan zijn we pas net over de helft, dus veel oudere Android-versies zijn ook nog goed vertegenwoordigd. Zo is Android Pie (2018) te vinden op 18,2 procent van de toestellen en Android 8 Oreo (2017) is goed voor 13,7 procent. Dit is een besturingssysteem wat inmiddels al vier jaar geleden werd uitgebracht.

Dan zijn we er nog niet, want er zijn nog steeds veel mensen die nog oudere versies gebruiken. Zo is Android 7.0 Nougat (2016) vertegenwoordigd op 6,3 procent van de apparaten, Android 6.0 Marshmallow (2015) op 5,1 procent en Android 5.0 Lollipop (2014) op 3,9 procent. Er zijn zelfs mensen die de Play Store nog bezoeken met een smartphone die draait op Android 4.4 KitKat of Android Jelly Bean: 1,4 en 0,6 procent.

Android 12 sijpelt binnen

Android 12 is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem en verschijnt de komende maanden voor toestellen van merken als Samsung, Xiaomi en Motorola. Check natuurlijk ook onze review van Android 12 of bekijk onderstaande videoreview. Benieuwd of en wanneer jouw toestel die update krijgt? Check dan het grote Android 12 update-overzicht.

