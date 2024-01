Uitgelegd: waarom er zo weinig e-readers met Android zijn

Er zijn enkele merken die e-readers met een Android-versie verkopen. Ze zijn echter aanzienlijk minder populair in vergelijking met de e-ink-tablets van Amazon en Kobo. Wat maakt dat e-readers met Android zo weinig besproken worden?

E-readers met Android

Op social media worden ze eindeloos aangeprijsd: Kindles en Kobo e-readers. Gebruikers zijn lyrisch over het leescomfort, het aanbod en het gemakkelijk mee kunnen nemen van boeken. Andere e-readers krijgen minder aandacht, maar dat is niet omdat Rakuten en Amazon nou eenmaal de bekendste merken zijn.

Waar verschillende fabrikanten een Linux-versie gebruiken voor e-readers, zijn er maar enkele merken die gebruikmaken van Android. Dit zijn bijvoorbeeld Chinese fabrikanten als Onyx en Likebook van Boyue. Waar Onyx in Nederland bij verschillende webwinkels verkrijgbaar is, moet je voor Likebook kijken naar grijze import.

De verkrijgbaarheid en afkomst is mogelijk wat de lage verkoopcijfers in Nederland en omringende landen verklaren. Terwijl een Kindle gemakkelijk binnen een dag via Amazon besteld en bezorgd is, en een Kobo overal te koop is, zijn andere merken vaak lastiger aan te schaffen. Bovendien komen er soms nog importkosten bij als je bij een buitenlandse webshop een e-reader wil bestellen.

Wat Android e-readers bevatten

Verkrijgbaarheid speelt vaak al een behoorlijke rol bij het kiezen van een product. Welke opties en snelheden een e-reader heeft, is echter de doorslaggevende keuze. Onyx, Pocketbook en Likebook hebben verschillende Android e-readers in het assortiment. Zo heeft Onyx verschillende Boox, met grote schermen (10 inch of meer) en soms ook met een stylus.

Likebook heeft ondertussen een boel handige features, zoals het kunnen draaien van Google Play-apps en het afspelen van video’s. Verwacht er echter niet te veel van: verschillende modellen in de Likebook-serie draaien op Android 8.0 (Oreo), dat inmiddels bijna zeven jaar oud is.

Pocketbook, een ander merk, is recent overgestapt van een Linux-systeem naar Android. Echter heeft ook dit bedrijf geen actuele versie, maar Android 8.1 als besturingssysteem. Voor het lezen van e-books, manga en magazines is dit geen drama. Heb je grote bestanden of wil je er Android-apps op draaien? Dan kan het de e-reader te veel worden.

Vermoedelijk heeft dit te maken met de beperkte verversingssnelheid die e-ink-schermen aan kunnen. De technologie gaat steeds verder, maar het is nog altijd een stuk langzamer in vergelijking met een regulier tablet-display. Ook kan het ermee te maken hebben dat Android-builds aardig wat opslag opeisen.

Enkele Android e-readers beschikken over een gekleurd e-ink-scherm of ingebouwde speakers. Deze zijn vaak wel prijziger dan een traditionele e-reader en hebben een kortere accuduur.

E-readers van Google, Samsung of andere merken

Met een groeiende afzetmarkt voor e-readers zou je je af kunnen vragen waarom andere techgiganten hun intrede nog niet hebben gemaakt met een Android-e-reader. Een e-reader van Google, OnePlus of Samsung met een actuele Android-basis zou enorm aantrekkelijk kunnen zijn. Voeg daar een voordelig abonnement aan toe en het zou zomaar kunnen concurreren met het almachtige Amazon of gebruiksvriendelijke Rakuten Kobo.

Een belangrijke overweging van Google om wel of niet een e-reader uit te brengen, is de populariteit van de Google Play Boeken-app. Tot 2011 wilde de techgigant met Amazon concurreren op het gebied van e-books en films, maar verloor het de strijd. Nu Google met Pixel-tablets en -smartphones komt, komt er toch hoop dat het bedrijf wellicht andere gadgets wil gaan uitbrengen.

Samsung, OnePlus en andere merken hebben geen eigen ebook-platform en dus is het voor hen minder relevant om een e-reader uit te brengen. Met het risico dat ook zij voor een verouderde Android-versie zouden kiezen, is het wachten of er in de toekomst een Android-build speciaal voor e-readers verschijnt.

Indien de merken dan openstaan om Google Play Boeken als verkooppartner te kiezen, zouden deze kunnen profiteren van naamsbekendheid en passieve inkomsten.

Waar kies jij voor: Kindle, Kobo of liever een e-reader met Android? Laat het ons weten in de reacties!

