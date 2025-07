Android en ChromeOS smelten samen: dit moet je weten

Android en ChromeOS worden samengevoegd tot één enkel platform. Hoewel het waarschijnlijk nog even duurt, moet je dit alvast weten.

Android en ChromeOS gaan samen: het zat er al lang aan te komen

In een gesprek met website Techradar, bevestigde Android-topman Sameer Samat waar al een tijdje geruchten over rondgaan: Android en ChromeOS gaan samen. Dat betekent dat smartphones, tablets en laptops straks allemaal op Android gaan draaien.

Grappig genoeg kwam Samat, die al bijna tien jaar de president van het Android-ecosysteem is, zelf met deze informatie. Hij vroeg waarom de journalist geen Android gebruikt “omdat we ChromeOS en Android gaan combineren tot één platform, en ik erg geïnteresseerd ben in hoe mensen hun laptops tegenwoordig gebruiken.”

ChromeOS wordt steeds meer Android

ChromeOS is het besturingssysteem van Google voor Chromebooks. De focus van dit besturingssysteem ligt compleet op webbrowser Chrome, zonder dat je andere programma’s kunt installeren. Daardoor hebben Chromebooks geen snelle hardware nodig en kan de prijs laag blijven. Aangezien we steeds meer in de cloud werken, hoef je qua functionaliteit nauwelijks in te leveren.

In de loop van de jaren zijn de mogelijkheden van ChromeOS steeds verder uitgebreid. Zo werd het mogelijk om te synchroniseren met een Android-toestel om notificaties op een Chromebook te ontvangen en kwamen Android-apps naar ChromeOS via Google Play. Ook de Material Design-taal voor Android werd doorgevoerd naar Chromebooks.

Lenovo Chromebook Plus 14

De nieuwste ontwikkeling is Chromebook Plus, de naam voor Chromebooks met wat stevigere hardware speciaal voor het gebruik van AI-functies. De prijs gaat daardoor ook omhoog.

Android wordt steeds meer ChromeOS

Aan de andere kant krijgt Android juist steeds meer desktopfuncties. In Android 16 is een complete Android Desktop Mode gevonden. Sluit je jouw smartphone aan op een beeldscherm, dan verschijnt er een taalkbalk in beeld en kun je Android-apps gebruiken in vensters die vrij te verplaatsen zijn en je van maat kunt veranderen.

Eerder liet Samsung al zien dat dit goed werkt met Samsung DeX, dat al sinds de Samsung Galaxy S9 actief is.

Zat eraan te komen

Sinds de start van ChromeOS werd Google al bestookt met vragen over waarom de twee besturingssystemen los van elkaar bestaan. In hetzelfde jaar als de lancering van ChromeOS zei Sergey Brin, mede-oprichter van Google, al dat er waarschijnlijk op termijn één enkel besturingssysteem zou komen.

In 2015 berichtte The Wall Street Journal nog dat Android en ChromeOS in 2017 één besturingssysteem zouden worden. Toen reageerde Google nog dat er echt geen plannen waren om ChromeOS weg te faseren. Nu is het dan blijkbaar toch zover.

Hoe snel gaat dit gebeuren?

De samensmelting zal nog niet binnenkort plaatsvinden. Zeker gezien het citaat van Samat, waaruit blijkt dat er nog volop wordt nagedacht over hoe mensen laptops gebruiken en wat er nodig is. Ook zit de Android Desktop Mode nog in een vroege fase.

Wel kan het voor Google interessant zijn om er wat vaart achter te zetten, omdat het bedrijf mogelijk webbrowser Chrome moet verkopen. Chrome verkopen betekent ook afstand nemen van ChromeOS. Die angst bestaat niet meer als Chromebooks binnenkort op Android draaien.