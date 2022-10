De wachtwoordloze toekomst: dit betekent passkey-ondersteuning voor Android 

Ben je al klaar voor de wachtwoordloze toekomst? Op Android komt die weer een stukje dichterbij door ondersteuning voor passkeys. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android en passkeys: op weg naar de wachtwoordloze toekomst

Hoewel we nog bijna overal wachtwoorden gebruiken, is dat een ouderwetse en relatief onveilige vorm van beveiliging. Een wachtwoord kan namelijk gestolen of geraden worden, met alle gevolgen van dien. Daarom is tweefactorauthenticatie zo belangrijk voor de beveiliging van je accounts, en is het essentieel dat je een wachtwoordbeheerder gebruikt om lange, veilige wachtwoord te genereren. Zie het wachtwoord als het dichtdoen van een deur en 2FA als de deur op slot doen.

Maar het kan beter en grote techbedrijven werken daarom aan een wachtwoordloze toekomst. Een belangrijke stap daarin is ondersteuning voor passkeys. Google test nu inloggen via passkey op Android en in webbrowser Chrome. Maar wat is het eigenlijk? We vertellen het aan je.

Wat zijn passkeys?

Passkeys zijn een manier om jouw identiteit te bewijzen via de technologie in je eigen smartphone, bijvoorbeeld de vingerafdrukscanner. Daarna kun je inloggen op een website of in een app, zonder dat je daar een extra wachtwoord voor nodig hebt.

Op deze manier inloggen geeft je automatisch twee lagen beveiliging. Allereerst dat jouw smartphone nodig is en daarnaast dat je jouw unieke lichaam gebruikt om je identiteit te bevestigen.

Inloggen via passkeys heeft een hoop voordelen vergeleken met wachtwoorden. Wachtwoorden worden te makkelijk gestolen, kunnen worden geraden en als je ze op meerdere plekken gebruikt, heb je maar één lek nodig om een hele hoop accounts kwijt te raken.

Google stelt tevens dat passkeys de manier zijn om phishing tegen te gaan. De meeste phishing vindt namelijk plaats door het invullen van inloggegevens op een nepwebsite. Die informatie wordt vervolgens opgeslagen, waarna de hacker in jouw account kan. Met passkeys is dat verleden tijd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Passkeys in de praktijk

In de praktijk zal inloggen via passkey bijna hetzelfde voelen als inloggen met wachtwoorden als je gebruikmaakt van een wachtwoordmanager. Een goede wachtwoordbeheerder vult namelijk voor jou al het wachtwoord in als jij hebt bevestigd dat jij het bent.

Voor veel gebruikers zal deze omslag dus nauwelijks iets veranderen aan de manier waarop ze hun smartphone gebruiken. Net als bij wachtwoorden maak je met voor elk account een nieuwe passkey aan, door een vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of een pincode te gebruiken.

Een passkey op je Android-toestel kan ook worden gebruikt om in te loggen op een ander apparaat. Wil je bijvoorbeeld inloggen op een website, via webbrowser Safari op een Mac, dan scan je een qr-code met de smartphone waar de passkey op staat.

Wat Google nu heeft bereikt

Op dit moment heeft Google twee mijlpalen bereikt. Het is nu mogelijk om passkeys te maken en te gebruiken op een Android-toestel, die worden gesynchroniseerd met de Google Password Manager. Daarnaast kunnen ontwikkelaars nu ondersteuning voor passkeys toevoegen aan hun websites voor gebruikers die surfen via Chrome. Dit alles is wel alleen nog voor bètatesters beschikbaar.

Daarnaast werkt Google aan een API voor Android-apps, waarmee ontwikkelaars deze technologie in hun apps kunnen verwerken. Inloggen via web of app kan dan met dezelfde passkey.

Google zet dus belangrijke stappen onderweg naar de wachtwoordloze toekomst en werkt daarmee samen met onder andere Apple en Microsoft. Ben jij er al klaar voor?

Hulp met je wachtwoorden

Voordat passkeys voor iedereen beschikbaar zijn, moet je nog met wachtwoorden om zien te gaan. In onze gids leggen uit hoe je in één middagje overal een veilig wachtwoord instelt. Ook leggen we uit hoe je wachtwoorden die staan opgeslagen in Chrome terugvindt.