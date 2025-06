Deze kleine, maar fijne Android-upgrades maken je dag beter

Sommige vernieuwingen op je Android-smartphone blijven misschien te lang onopgemerkt. We zetten vijf kleine, maar fijne veranderingen voor je op een rij.

5 toffe Android-functies uit juni 2025

Google zit deze week niet stil. Naast de komst van Android 16 en de Pixel Feature Drop van juni voert de techgigant een aantal toffe functies toe aan apps en diensten: van Google Foto’s tot de berichten-app en van Google Home tot nieuwe emoji.

Te beginnen met de Magic Editor, die je vindt in de Google Foto’s-app. Deze krijgt een simpelere interface om foto’s te bewerken met AI. Zo krijg je de optie AI Enhance, die je voorwerpen of personen aanraadt om uit de foto te verwijderen. Met de knop ‘Omtoveren’ zet je AI in om nieuwe onderwerpen in je foto’s te genereren.

Google Home gaat beter samenwerken tussen je verschillende apparaten, met specifieke favorieten per toestel. Zo zie je op je Wear OS-horloge misschien het liefst het slimme slot als eerst in de app, terwijl je op de Google TV Streamer liever de lampen bovenaan de lijst hebt staan. Je past de volgordes aan via de Home-app op je smartphone.

Wie zo graag emoji’s stuurt dat het huidige aantal smileys al te weinig is, mag blij zijn met de nieuwe Emoji Kitchen-stickers. In deze digitale ‘keuken’ in het Google-toetsenbord maak je de perfecte emoji door verschillende te combineren. Wat dacht je van een schildpad met flinke biceps, een verbaasde krab of een wijzende hotdog?

Berichten-app

Gebruik jij – naast bijvoorbeeld WhatsApp – de berichten-app van Google om met meerdere mensen in contact te komen? Check dan de nieuwe groepfunctie. We moesten er even op wachten, maar eindelijk kun je een groepsnaam en -foto toevoegen. Zo personaliseer je de groep, net zoals bij veel andere berichten-apps.

Tot slot voegt de zoekgigant een handige veiligheidsfunctie toe aan de Beveiligingscheck. Dit is een timer die je kunt instellen als je gaat wandelen in onbekend of onveilig gebied, zoals tijdens een hike of midden in de nacht.

Je telefoon belt je noodcontacten als de timer afloopt en jij hem niet uitzet. Waar je voorheen één tijd kon instellen, voeg je nu gemakkelijk tijd toe, bijvoorbeeld als je wandeling wat langer duurt dan verwacht en je nog wel veilig bent.

Meer over Android 16

Benieuwd wat je allemaal van Android 16 kunt verwachting aan vernieuwingen? Check dan ons overzicht! Leer ook meer over Material 3 Expressive Design dat later dit jaar verschijnt.

Wat vind jij van de nieuwe functies en zie jij jezelf ze gebruiken? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!