Android-gebruikers opgelet: ‘er kan een gegevenslek ontstaan’

Volgens een digitaal onderzoeksbureau zijn miljoenen Android-smartphones kwetsbaar voor een gegevenslek. Het gaat om toestellen met een specifieke processor: lees hier om welke het gaat.

‘Kwetsbaarheid CVE-2022-36449 nog niet verholpen’

Google is continu bezig met het verbeteren van de beveiliging van zijn Pixel-smartphones en Android in het algemeen. Zelf krijg je ook regelmatig een beveiligingsupdate op je smartphone. Hoewel er vaak weinig anders lijkt te zijn na het installeren van de update, is de beveiliging wel degelijk aangescherpt.

Project Zero – Googles instantie die zich specialiseert in digitale veiligheid – heeft deze week een zogeheten CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) aangestipt. De CVE-2022-36449 maakt bepaalde Android-toestellen gevoelig voor een gegevenslek. Daarmee kunnen persoonsgegevens op straat komen te liggen.

‘Android-smartphones met Snapdragon-chip zijn veilig’

De kwetsbaarheid zit in Android-smartphones met een grafische chip van ARM. Daarmee worden telefoons met een Snapdragon-chip uitgesloten, aangezien die andere grafische chips gebruiken. Heb je een Google Pixel met een Tensor-chip, een Samsung met een Exynos-processor of andere smartphone met MediaTek-chip, dan heb je een grotere kans om slachtoffer te worden.

Bekijk welke processor jij hebt op de toestelpagina op Android Planet onder het kopje ‘Specificaties’.

ARM zou het probleem al eerder hebben gespot en verholpen, maar volgens Google waren testtoestellen nog steeds kwetsbaar. ARM heeft nu een patch aangeleverd en die wordt volop getest bij Google. Mocht deze patch uitkomen, dan wordt er aangeraden deze direct te installeren.

Beveiliging op Android Planet

Je wil natuurlijk dat de gegevens op je smartphone veilig worden bewaard. Afhankelijk van je smartphonefabrikant krijg je maandelijks, per kwartaal of per half jaar daarom beveiligingsupdates. We adviseren deze altijd zo snel mogelijk te installeren.

Op Android Planet besteden we ook veel aandacht aan deze updates. Zo publiceren we wekelijks een overzicht van smartphones die een update ontvangen en schrijven we veel over digitale veiligheid. Weten of jij gehackt bent? Check dan onze recente tip waarin we je haarfijn uitleggen hoe je hier achterkomt en wat je eraan kunt doen.

