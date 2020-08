Je leest voortdurend geruchten over aankomende smartphones van bijvoorbeeld Samsung, Huawei en Nokia, maar welke bron moet je nou geloven? Android Planet deed onderzoek naar ruim 450 artikelen om te kijken wie de betrouwbaarste bron voor Android-geruchten is. Dit is de top 5.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onderzoek: welke Android-geruchten kwamen uit?

Er staan bijna 15,000 nieuwsberichten op Android Planet en dit aantal groeit dagelijks. We behandelen niet alleen nieuws, maar blikken ook regelmatig vooruit naar nieuwe smartphones.

Meestal doen we dat op basis van geruchten. Deze worden verspreid door tientallen websites en telecominsiders die voortdurend ‘lekken’ over nieuwe Android-telefoons, Android-versies en apps. Hierdoor weten op voorhand al wat we moeten verwachten. Dit onderzoek gaat over die Android-geruchten.

Aanleiding: Betrouwbare Android-bronnen

We horen we nu al verhalen over de opvolger van de Samsung Galaxy S20, OnePlus schijnt bezig te zijn met de OnePlus 8T en Motorola lijkt vooral brood te zien in betaalbare toestellen, getuige de renders van de Moto G9 Plus. Kortom: aan geruchten over Android-smartphones (en alles dat daarbij komt kijken) geen gebrek.

De hamvraag bij deze verhalen is echter altijd: klopt het? Bij die vraag staan we in dit onderzoek stil. We bekijken welke bronnen regelmatig juiste informatie over onaangekondigde producten delen. Dat is handig, want op die manier weet je welke informatie je serieus moet nemen. Aan de hand van de gegevens kun je ook zien welke partijen je niet zo serieus moet nemen.

Meer over de methodiek van dit onderzoek lees je onderaan, maar hierbij alvast de conclusie. Dit zijn de betrouwbaarste bronnen als het op Android-geruchten aankomt:

WinFuture is voor 95,00 procent betrouwbaar XDA Developers is voor 83,30 procent betrouwbaar 9to5Google is voor 71,43 procent betrouwbaar SamMobile is voor 69,60 procent betrouwbaar OnLeaks is voor 60,00 procent betrouwbaar

De winnaar: WinFuture

Verifieerbare geruchten: 40

Waarvan juist: 38

Betrouwbaarheid: 95 procent

Er kan er maar 1 de winnaar zijn. Roland Quandt is de betrouwbaarste bron als het Android-geruchten aankomt. De Duitse techjournalist, die exclusief voor de website WinFuture schrijft, houdt er hele warme banden in de telefoonindustrie op na.

Quandt zat er bijvoorbeeld bovenop met de Huawei P30 en Huawei P30 Pro. Hij wist als eerste de volledige lijst aan specificaties van beide toestellen te delen. Ook was hij vroegtijdig op de hoogte van het bestaan van de Huawei P30 Lite, een schappelijk geprijsd instapmodel. Sterker nog, hij voorspelde zelfs de adviesprijs compleet correct.

Verder wist de Duitse techjournalist als eerste te melden dat Samsung een nieuwe Galaxy S10-telefoon aan het maken was, die we nu kennen als de Samsung S10e. Ook Google kent geen geheimen voor Quandt, want maanden voor de release van de Nest Mini-speaker stonden de verkoopprijs en afbeeldingen al op WinFuture.

Maar, hij maakt ook weleens een misser, al zijn het geen grove fouten. Hij claimde bijvoorbeeld dat de ‘goedkope Google Pixel 3’, wat later de Google Pixel 3a bleek te zijn, zo’n 450 euro zou gaan kosten. Het bedrag kwam uiteindelijk lager te liggen: je kon het toestel voor 399 euro op de kop tikken.

2. Runner-up: XDA Developers

Verifieerbare geruchten: 24

Waarvan juist: 20

Betrouwbaarheid: 83,3 procent

Er zit wel wat afstand tussen, maar ook XDA Developers is een ontzettend betrouwbare bron. De Amerikaanse website, die onder leiding staat van hoofdredacteur Mishaal Rahman, richt zich op een zeer technisch onderlegd publiek en duikt daarom regelmatig in de broncodes van nieuwe apps, Android-versies en smartphones.

Dat is fijn voor de hele Android-gemeenschap, want op die manier weten we welke nieuwe functies eraan komen. XDA was bijvoorbeeld als eerst op de hoogte van alle nieuwe camerafeatures die de Samsung S10 zou krijgen, waaronder de mogelijkheid om met de groothoekcamera te filmen.

Ook wisten de knappe koppen dat de Samsung S20 Plus een 120Hz-scherm zou krijgen en de Motorola Edge het bij een ververssnelheid van 90Hz houdt. Over Motorola gesproken, de eerste keer dat we iets over de Motorola One Macro hoorden, was via XDA Developers.

Net als Roland Quandt maakt de website soms echter ook foutjes, al gaat het om de details. XDA wist bijvoorbeeld wél juist te voorspellen dat de Motorola Moto E6 op komst was, maar zat er qua processor naast. Het zij ze vergeven.

3. 9to5Google

Verifieerbare geruchten: 21

Waarvan juist: 15

Betrouwbaarheid: 71,43 procent

9to5Google is de op Google gerichte tegenhanger van 9to5Mac, dat uitsluitend over Apple schrijft. De website volgt al het nieuws rondom Android en Google op de voet. Het is dan ook eigenlijk niet meer dan logisch dat 9to5Google met name op deze onderwerpen uitblinkt.

De site had bijvoorbeeld een primeur door het bestaan van de Google Pixel 3a te melden en ‘lekte’ maanden voor de release alle specificaties al. Ook de naamsverandering van Google Home Hub naar Google Nest Hub was oud nieuws voor 9to5Google, evenals de adviesprijzen van de Nest Mini-speaker en Google Nest Wifi-router.

9to5Google heeft echter ook ietwat dubieuze claims de deur uit gedaan. De site wist bijvoorbeeld wel juist te voorspellen dat de opvolger van de eerder genoemde Pixel 3a als Google Pixel 4a door het leven zou gaan, maar niet alle specificaties klopten. Onder meer de accucapaciteit week uiteindelijk af.

4. SamMobile

Verifieerbare geruchten: 23

Waarvan juist: 16

Betrouwbaarheid: 69,6 procent

SamMobile vinden we terug op de vier plaats. De website richt zich, zoals je op basis van de naam mag verwachten, volledig op Samsung. SamMobile heeft een internationaal publiek, waardoor lang niet alle claims op Nederland van toepassing zijn. Tijdens het schrijven van artikelen checken wij daarom ook dubbel of de informatie van SamMobile wel hier van toepassing is.

Dat was bijvoorbeeld het geval met de Android 10-bèta voor de Samsung Galaxy S10 en Samsung Note 10. SamMobile wist de verschijningsdatum van die testversie exact te voorspellen. Ook berichtte men als eerste over de cameramogelijkheden van de Samsung S20-reeks, zoals Space Zoom. De komt van de razendpopulaire Samsung A51 zag de site ook al maanden van tevoren aankomen.

Dat gezegd hebbende, SamMobile heeft wel wat forsere uitglijders dan de nummers 1,2 en 3 gemaakt. De website claimde bijvoorbeeld in december 2019 dat de Samsung Galaxy A91 eraan zat te komen, maar sindsdien is het verrassend stil rondom dit toestel. Ook de door SamMobile voorspelde releasedatum van de Samsung S20, die toen nog Samsung Galaxy S11 werd genoemd, bleek niet te kloppen.

5. OnLeaks

Steve Hemmerstoffer (Foto: Twitter)

Verifieerbare geruchten: 25

Waarvan juist: 15

Betrouwbaarheid: 60 procent

Deze hadden we eerlijk gezien niet zien aankomen. OnLeaks, het pseudoniem van fransman Steve Hemmerstoffer, blijkt er na analyse toch niet zulke hele goede connecties in de smartphoneindustrie op na te houden. De mede-eigenaar van website Slashleaks, waarop allerlei geruchten over aankomende telefoons verschijnen, heeft het of heel erg goed, of heel erg fout.

Laten we echter positief beginnen. OnLeaks publiceerde namelijk als eerste renders van de Huawei P30, die achteraf volledig accuraat bleken te zijn. Ook de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro kenden geen geheimen voor de Franse techjournalist, want beide toestellen werden maanden voor uitkomst al op zijn Twitter gezet.

OnLeaks sloeg de plank een aantal keer echter ook goed mis. Te beginnen met de door hem voorspelde komst van de Motorola Moto Z4 Play, die tot nog toe bij een voorspelling blijft. Ook claimde hij dat de Samsung Galaxy S20 Plus vijf camera’s op de achterkant zou krijgen, maar dat bleken er ‘slechts’ vier te zijn. En de door hem voorspelde uitschuifbare selfiecamera van de OnePlus 7? Dat ging eigenlijk om de OnePlus 7 Pro.

Hoe zit het met de rest?

Ishan Agarwal (Foto: Twitter)

Vaste lezers van Android Planet missen wellicht een paar namen. Neem nou Ishan Agarwal, de jonge Indiër die Google te slim af was door het design van de Google Pixel 3 XL weken voor de officiële release al naar buiten te brengen. Zijn afwezigheid is simpel te verklaren: hij heeft te weinig geruchten naar buiten gebracht om in de top 5 te belanden.

Wil je meer weten over Agarwal en hoe hij te werk gaat? Lees dan onderstaand interview met hem.

Aan zijn betrouwbaarheid ligt het namelijk niet. Van de 19 artikelen die we op basis van zijn voorspellingen schreven, bleken er 14 te kloppen met slechts 5 onjuiste voorspellingen. Ongeveer hetzelfde geldt voor Max J., een Twitter-gebruiker die regelmatig Android-geruchten over OnePlus en Samsung deelt. Vaak blijken ze te kloppen, maar hij deelde minder leaks dan zijn concurrenten en valt dus buiten de top 5.

Evan Blass (Foto: Wikipedia)

Ook Evan Blass mag niet ongenoemd blijven als we het over Android-geruchten hebben. Deze Amerikaan is al jaren bezig met het vroegtijdig verspreiden van informatie over onaangekondigde smartphones en heeft een perfecte score. Alle 17 verifieerbare geruchten van hem, die veelal over specificaties en het design van smartphones gaan, bleken te kloppen. Evan Blass is dan ook de meest betrouwbare bron, maar bracht simpelweg minder naar buiten dan de top 5 van hierboven.

Methode: over dit onderzoek

Voor dit artikel deed Android Planet onderzoek naar in totaal 466 geruchten die tussen 2 januari 2019 en 19 augustus 2020 op onze website zijn verschenen.

Het uitgangspunt is controleren of de geruchten uitkwamen, of niet. 298 geruchten bleken te kloppen. 103 geruchten klopten niet en over 65 geruchten kon nog geen uitspraak gedaan worden. Meestal gaan dit soort geruchten over producten, apps of diensten die in (de nabije) toekomst zouden verschijnen.

Zeer speculatieve geruchten zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Sommige claims zijn zo breed geformuleerd dat ze eigenlijk niet te controleren zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over een gerucht uit eind 2018 dat Samsung bezig is met een opvolger voor de Samsung Galaxy S9. Dit is meer een kwestie van logisch nadenken, dan het vroegtijdig lekken van informatie.

De ranglijst is samengesteld op basis van de hoeveelheid gepubliceerde geruchten en het daaruit voortvloeiende betrouwbaarheidspercentage. De vijf bronnen met het meeste aantal verifieerbare geruchten, waarvan dus te controleren is of de voorspelling uitkwam, zijn vervolgens uitgelicht. Wil je zelf controleren hoe betrouwbaar de Android-bronnen zijn? Check dan alle onderzoeksgegevens in bijbehorende Android-geruchten spreadsheet.

Blijf op de hoogte

De telefoonwereld zit nooit stil. De eerste geruchten over de Samsung Galaxy S30, OnePlus 8T (Pro) en Google Pixel 5 zijn namelijk alweer verschenen. De redactie van Android Planet volgt alle ontwikkelingen op de voet en praat jou dolgraag bij.

Wil je niets missen over Android, Google en alles daaromheen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, download de gratis Android-app of blijf onze site checken. Dank voor het lezen!