Deze 4 Android Go-smartphones zijn in 2023 het overwegen waard

Doe jij niet meer dan appen en muziek luisteren op je telefoon? Dan heb je natuurlijk geen duur toestel nodig. Met deze vier Android Go-smartphones van maximaal 150 euro kom je in 2023 prima voor de dag.

Beste Android Go-smartphones anno 2023

Android Go is een uitgeklede variant van het normale Android. Omdat dit besturingssysteem een stuk lichter is, draait het beter op goedkope smartphones met relatief trage hardware. Zo geniet je toch van een redelijk vloeiende ervaring, terwijl je er weinig geld aan uit hoeft te geven. Gemiddeld kosten deze telefoons tussen de 100 en 150 euro.

Het is wel goed om je bewust te zijn van de beperkingen. Je kunt met deze toestellen geen games spelen en ook schieten de camera’s doorgaans matige plaatjes. Daarnaast zien ze er vaak ouderwets uit. Maar gebruik jij je telefoon alleen om te appen, eens iets op te zoeken en mailtjes te sturen? Dan zijn deze Android Go-smartphones in 2023 zeker het overwegen waard.

Motorola Moto E13

Je koopt de Motorola Moto E13 voor iets meer dan 100 euro. Het toestel heeft een groot 6,5 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Duurdere smartphones bieden scherper beeld, maar er valt prima mee te werken. Dat geldt ook voor de Unisoc-processor. Nee, de E13 zal je niet omver blazen met zijn snelheid, maar dat mag je voor dit geld ook niet verwachten. Motorola stopt 2GB RAM in het toestel en 64B opslag. Dat laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De Moto E13 heeft wél een flinke batterij van 5000 mAh. In combinatie met de zuinige hardware moet dat voor een prima accuduur van twee dagen of meer zorgen. Opladen gaat met 10 Watt vrij traag, dus dat kun je het beste ‘s nachts doen.

Op de achterkant zit een 13 megapixel-camera voor huis-, tuin- en keukenkiekjes, terwijl de selfiecamera een resolutie van 5 megapixel heeft. In tegenstelling tot veel duurdere smartphones beschikt de E13 nog over een koptelefoonaansluiting, zodat je je bedrade headset kunt gebruiken.

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren wit, donkergroen en blauw. Hij draait op Android 13 Go. Je krijgt geen update naar de volgende versie, maar wel twee jaar aan beveiligingspatches.

TCL 403

De TCL 403 is een nog eenvoudigere smartphone, die draait op het oudere Android 12 Go. Hij heeft een 6 inch-scherm met relatief dikke randen en een lage resolutie van 960 bij 480 pixels. Aan de binnenkant vinden we een simpele MediaTek Helio A22-chip. Daar zit weer 2GB RAM bij, maar slechts 32GB opslagruimte. Dat is erg weinig, al kun je die wel weer uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Achterop vinden we een stofachtig patroon dat voor een onderscheidend uiterlijk zorgt en een 8 megapixel-camera. Die kun je volgens TCL ook als macrocamera gebruiken voor close-ups. De selfiecamera heeft een resolutie van slechts 2 megapixel, dus je zelfportretten zullen er niet erg gedetailleerd uitzien.

Ook de batterij is met 3000 mAh aan de kleine kant. Je zult er de dag wel mee doorkomen, zeker gezien de bescheiden hardware, maar veel meer ook niet.

TCL brengt de 403 in het tweede kwartaal van 2023 uit en het is dan één van de goedkoopste Android Go-smartphones die je kunt krijgen. Hij heeft een adviesprijs van 99 euro. Mogelijk zakt die prijs na de release nog verder. Je kiest uit de kleuren zwart en violet.

Nokia C22

De Nokia C22 is met 129 euro iets duurder, maar daar krijg je ook wel iets voor terug. Een moderner ontwerp bijvoorbeeld en een 6,5 inch-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De behuizing moet tegen een stootje kunnen en is bestand tegen stof en lichte regenbuien.

Natuurlijk blijft het een eenvoudig toestel, dus van de Unisoc-processor moet je niet te veel verwachten. Er is 2GB RAM aanwezig en 64GB opslag, die je weer kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Wel heeft de C22 een grote 5000 mAh-batterij en liefst twee lenzen op de achterkant. Naast de 13 megapixel-hoofdcamera krijg je ook een macrolens voor close-ups. Die heeft helaas wel een lage resolutie van 2 megapixel. Selfies schiet je in 8 megapixel.

Nokia belooft de C22, die draait op Android 13 Go, twee jaar lang te voorzien van beveiligingsupdates. Die verschijnen elk kwartaal. Je kiest uit de kleuren zwart en zand.

Nokia C32

Android Go-smartphones zijn doorgaans vrij basic, maar anno 2023 kun je ook een relatief luxe exemplaar bemachtigen. De Nokia C32 heeft een snellere processor dan de C22 en maar liefst 4GB RAM. Dat is voor een Android Go-toestel behoorlijk veel.

Ook beschikt de C32 over een betere 50 megapixel-hoofdcamera. De overige specificaties zijn gelijk aan de C22. Dat betekent dus een 6,5 inch-lcd-scherm en een grote 5000 mAh-accu.

Het toestel heeft een adviesprijs van 149 euro. Dat is nog steeds weinig geld, maar toch relatief duur voor een Android Go-telefoon. Je kiest uit de kleuren groen, roze en zwart.

Heb je iets meer te besteden?

Als je echt zo weinig mogelijk aan je smartphone uit wil geven, zijn Android Go-toestellen een prima keuze. Maar wanneer je je budget iets kunt oprekken, krijg je ook een veel betere telefoon.

In ons overzicht met smartphones tot 200 euro vind je bijvoorbeeld al de Samsung Galaxy A13, dat een prima scherm heeft en scherpere camera’s dan de telefoons hierboven. Ook een ouder toestel als de Xiaomi Redmi Note 11 biedt veel waar voor zijn geld.