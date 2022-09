Systeemeisen Android Go worden verhoogd: dit moet je weten

Het is weer tijd voor een verhoging van de systeemeisen van Android Go. Dit afgeschaafde besturingssysteem wordt vooral gebruikt bij goedkope toestellen met niet al te krachtige hardware.

Android Go: systeemeisen worden weer verhoogd

Op de Android Developers Blog lezen we dat de systeemeisen voor Android Go-toestellen zijn verhoogd. Zo was er voorheen nog 1GB RAM nodig, oftewel werkgeheugen. Nu heeft Google dat verhoogd voor Android 13 naar 2GB.

Heb je dus een toestel dat nog draait op de versimpelde Android-versie en ben je benieuwd of je binnenkort aan de slag kunt met de nieuwe software, dan is de hoeveelheid werkgeheugen een goede graadmeter.

Dit is Android Go: versimpelde versie van Android

Android Go werd in 2017 in het leven geroepen en voornamelijk gebruikt in bepaalde werelddelen waar voornamelijk goedkope smartphones te vinden zijn. Deze telefoons hebben niet al te krachtige hardware, waardoor een volledige versie van Android ook niet optimaal werkt.

De Go-versie is dan ook een afgeschaafde variant, die niet zulke krachtige hardware vereist om toch soepel te draaien. Sinds Android 8.0 Oreo is er elk jaar een speciale Go-versie uitgebracht. Waar er in 2017 nog slechts 512MB RAM werd vereist, is dat sinds de Android 11-release verhoogd naar 1GB.

Speciale Go-apps en meer

Naast het lichte besturingssysteem zijn er ook verschillende Go-apps te downloaden. Die bevatten niet alle (zware) functies en zijn verpakt in een kleiner pakketje, waardoor ze wel goed draaien. Zo kun je toch aan de slag met apps zoals Maps, de Google Assistent, Gmail of de Galerij-app.

Android Go is niet te vinden op toestellen van Google zelf, maar van andere fabrikanten. Hier in Europa zijn er weinig tot geen toestellen te vinden met de software. Een uitzondering is bijvoorbeeld de Alcatel 1B (2022) en ook producenten als Nokia of Xiaomi hebben in het verleden Android Go-telefoons uitgebracht.

