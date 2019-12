Opvouwbare smartphones, Android 10 en de problemen van Huawei: er gebeurde afgelopen jaar een hoop in de wereld van Android. In dit artikel staan we stil bij de 9 belangrijkste gebeurtenissen van afgelopen jaar. Dit gebeurde er in 2019 op het gebied van Android.



Terugblik: Android in 2019

De tijd van eindejaarslijstjes is aangebroken. Voordat we 2020 feestelijk inluiden met champagne en iets te zompige oliebollen is het tijd voor een terugblik. Hierbij denk je misschien al snel aan smartphones en apps, maar de wereld van Android is breder dan dat. Dat blijkt wel uit onderstaande lijst.



1. Opvouwbare smartphones

Smartphones bleven er in 2019 grotendeels hetzelfde uitzien, maar we zagen wel de opkomst van een geheel nieuw soort ontwerp: de opvouwbare smartphone. Dit soort toestellen bestaan uit meerdere schermen die je kunt ‘inklappen’ dankzij een scharnier. Ze werden afgelopen jaar vooral aangekondigd, maar niet uitgebracht.

De geplaagde release van de Samsung Galaxy Fold is waarschijnlijk welbekend, maar ook de introductie van de Huawei Mate X laat nog op zich wachten. Ondertussen probeert Motorola nostalgie op te wekken met de vernieuwde Razr. Op de achtergrond sleutelt Microsoft door aan de Surface Duo, een opvouwbare Android-smartphone.

2. Android 10

Google brengt jaarlijks een nieuwe Android-versie uit. Android 10 is daarop geen uitzondering, maar de naam is wel opvallend. Google is namelijk afgestapt van de traditie om nieuwe versies de naam van een zoetigheid mee te geven. Zo heeft Android 9.0 nog “Pie” als bijnaam, maar Android 10 gaat zonder koosnaam door het leven.

Momenteel is versie 10 pas op een handjevol smartphones verkrijgbaar, waaronder de Galaxy S10-serie. Fragmentatie blijft daarmee ook in 2019 een frustrerend probleem voor Android-gebruikers. Het besturingssysteem wordt echter wel steeds sneller uitgerold, zo laten Project Mainline en Project Treble zien.

Lees ook: Deze smartphones krijgen een update naar Android 10

3. Een donkere modus voor iedereen

2019 was ook het jaar van de donkere modus. Tientallen apps werden afgelopen jaar bijgewerkt met zo’n dark mode. Met name Google had de vaart erin. Het bedrijf werkte afgelopen jaar onder meer de Agenda, Chrome en Google Assistent bij met een donkere modus. Ook andere apps, waaronder Twitter, zijn voortaan prettiger tijdens de nachtelijke uren te gebruiken.

4. Afluisterende assistenten

Wie het volste vertrouwen had in de goedheid van bedrijven als Google werd in 2019 flink met haar of zijn neus op de feiten gedrukt. Het zoekmachinebedrijf bleek menselijke medewerkers te laten meeluisteren naar gesprekken die gebruikers met de Google Assistent voerden. Ook Cortana van Microsoft bleek zich hieraan schuldig te maken.

Ook interessant: Google Assistent en je privacy: alles wat je moet weten

5. Google Assistent wordt steeds uitgebreider

Maar, de Google Assistent kende ook enkele hoogtepunten. Het stemhulpje kreeg bijvoorbeeld een donkere modus, een ‘Ambient Mode‘ en is vanaf dit jaar ook op de Xbox One te gebruiken. Bovendien kunnen onze zuiderburen sinds dit jaar aan de slag met de Google Assistent, al werkt de virtuele assistent nog niet vlekkeloos.

6. Xiaomi en Oppo vestigen zich, HTC kwijnt weg

Chinese fabrikanten als Xiaomi en Oppo hebben afgelopen jaar definitief hun plek opgeëist in de Nederlandse smartphonemarkt. Specifieke marktaandeelcijfers zijn niet bekend, maar beide bedrijven brachten in 2019 een reeks aan toestellen op de Nederlandse markt. Aan de andere kant lopen steeds minder mensen met een telefoon van HTC of Sony rond.

7. Huawei onder vuur

Huawei is al jaren een van de grootste Android-fabrikanten, maar had het in 2019 ontzettend zwaar. Dit heeft alles te maken met een politiek conflict tussen China en de Verenigde Staten (VS). De Amerikaanse regering heeft Huawei daardoor op een zwarte lijst gezet, waardoor het Chinese bedrijf geen zaken meer mag doen met Google.

De soap duurt nu al maanden, maar er is voorlopig geen definitieve oplossing in zicht. Huawei wil graag Android-telefoons blijven uitbrengen, maar heeft daar wel de goedkeuring van de VS voor nodig. In de tussentijd heeft men een eigen besturingssysteem ontwikkeld: HarmonyOS. Dit platform richt zich (voor nu) echter niet op smartphones, maar bijvoorbeeld slimme tv’s.

Lees verder: Huawei-handelsverbod opnieuw uitgesteld: Android-updates tot begin 2020

8. Smartphoneverbod

Vanaf 1 juli mag je je smartphone niet meer gebruiken tijdens het fietsen. Doe je dit wel, dan krijg je een boete. Het smartphoneverbod is niet door iedereen geliefd, maar lijkt wel z’n vruchten af te werpen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt namelijk dat sinds het verbod minder mensen WhatsApp’en op de fiets.

9. Google Stadia

Volgens sommigen de toekomst van gaming, volgens anderen de nieuwste Google-dienst waar vroegtijdig de stekker uit getrokken gaat worden: Google Stadia. De streamingdienst van Google is vanaf 2019 beschikbaar voor betalende Pro-leden. In de loop van 2020 wordt de dienst voor iedereen beschikbaar. Check voor ons voorlopige oordeel de Google Stadia review.