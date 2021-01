Erop of eronder voor Huawei, de (on)zin van 5G en een controversiële beslissing van marktleider Samsung: 2021 belooft een interessant jaar voor Android te worden. In zeven voorspellingen blikken we vooruit op aankomend jaar.

Android in 2021: 7 voorspellingen

De smartphonewereld zit nooit stil. Telefoons hebben de afgelopen jaren een vaste plek in onze levens veroverd en dat gaat voorlopig niet veranderen. Hoewel niemand weet wat de toekomst gaat brengen, doen we toch een poging. In dit artikel blikken we vooruit op Android in 2021.

1. Van online naar offline

Te beginnen met de meest hoopvolle voorspelling. De smartphone-industrie werd net als de rest van de wereld behoorlijk overdonderd en moest halsoverkop vrijwel alles omgooien. Fysieke evenementen werden afgelast en presentaties gingen online door.

Laten we hopen dat het coronavirus in 2021 geen roet in het eten gooit en we tegen het eind van het jaar weer ouderwets verslag kunnen doen vanaf de beursvloer, in plaats van achter een computerscherm.

2. Dit is wanneer je favoriete smartphones verschijnen

Fabrikanten proberen hun toekomstplannen geheim te houden, maar vrijwel altijd lekt er vroegtijdig al van alles uit. Zodoende weten we nu al ongeveer hoe 2021 eruit gaat zien qua aankondigingen:

Samsung Galaxy S21 – januari

Huawei P50 – maart

OnePlus 9 – maart

OnePlus Nord 2 – juli

Samsung Galaxy Note 21 – augustus

Google Pixel 6 – oktober

3. Spannend jaar voor Huawei

2020 was voor iedereen een turbulent jaar, maar voor Huawei nog net wat meer. Het Chinese bedrijf bevond (en bevindt) zich middenin een geopolitiek probleem van wereldformaat en ligt midden in de vuurlinie. De Verenigde Staten verdenkt de fabrikant nog steeds van spionage en heeft men daarom op een zwarte lijst gezet.

Indien deze situatie niet verandert, lijkt het huwelijk tussen Huawei en Google te stranden. De meest gebruikte versie van het besturingssysteem wordt immers ontwikkeld door Alphabet, het Amerikaanse moederbedrijf van Google.

2021 gaat daarom hoe dan ook een spanned jaar worden voor Huawei. Er wordt volop gesleuteld aan HarmonyOS, het eigen besturingssysteem, maar het moet nog maar blijken hoe succesvol dit wordt. Het bedrijf zelf zet in ieder geval alle zeilen bij om minder afhankelijk van Google (en de Amerikaanse regering) te worden. 2021 wordt erop of eronder voor Huawei.

4. Samsung blijft marktleider…

Samsung is al jaren de populairste smartphonefabrikant ter wereld en waarschijnlijk komt daar in 2021 geen verandering in. De Zuid-Koreanen zijn recentelijk vooral goed bezig in het budget- en middensegment. Voor niet al te hoge bedragen kun je tegenwoordig prima Samsung-telefoons op de kop tikken.

Wel krijgen we in 2021 nieuwe uitdagers in het Android-landschap. Partijen als Vivo, Poco en Realme timmeren al langer aan de weg en niets lijkt hen tegen te zitten om deze opkomst volgend jaar voort te zetten. Aan de andere kant van de medaille lijkt het erop dat gevestigde namen als Sony en HTC volgend jaar nog verder wegzakken.

5. …En voert een controversiële beslissing door

Toen Apple afgelopen jaar besloot de iPhone 12-telefoons zonder oplader uit te brengen, was Samsung er als de kippen bij om aan te geven dat hun telefoons wél compleet geleverd worden. De Zuid-Koreanen plaagden de Amerikanen onder meer met berichten op Facebook, om die vervolgens weer te verwijderen.

Mogelijk kijken we hier volgend jaar lacherig op terug, want volgens de geruchten gaat Samsung het voorbeeld van Apple volgen. De Galaxy S21-reeks zou namelijk eveneens zonder oplaadblokje verkocht worden. Begin januari volgt het verlossende woord, want dan wordt de opvolger van de Samsung S20 onthuld.

6. De mythe van 5G zet voort

De agressieve promotie rondom 5G gaat in 2021 niet liggen, denken wij. Sterker nog: waarschijnlijk blijft de smartphone-industrie volop propageren dat de gemiddelde consument nodig moet overstappen naar de 4G. Dit is vanuit hun perspectief allerminst vreemd: de investeringen moeten immers terugverdiend worden.

Voor de gemiddelde smartphonebezitter is 5G anno 2021 echter onnodig. Het nieuwe telecomnetwerk is nog niet landelijk dekkend en de enorme snelheidswinst laat tot 2022 op zich wachten. Dan gaat namelijk het vereiste onderdeel hiervoor, de zogeheten 3,5GHz-frequentieband, onder de hamer.

Updates vormen al jaren de achilleshiel van Android, al worden er wel stappen gezet om dit probleem aan te pakken. In 2021 volgen we vooral de ontwikkelingen rondom Google en Qualcomm aandachtig.

De twee bedrijven kondigden eind 2020 aan intensief te gaan samenwerken om Android-smartphones vier jaar lang van updates te voorzien. Dit is met name goed nieuws voor relatief goedkope smartphones met trage hardware, want zij worden nu nog te geplaagd door een matig updatebeleid.

Wat verwacht jij van aankomend jaar? Laat van je horen in de reacties!