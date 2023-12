Android geen hit onder jongeren: dit moet er veranderen 

Bij jongeren zijn iPhones populairder dan Android-toestellen. Dat is geen goed nieuws voor Google, dus de volgende dingen moet veranderen.

Bij jongeren is Android niet populair

In de Verenigde Staten gebruikt 9 op de 10 tieners een iPhone. Of die cijfers in Nederland net zo dramatisch zijn voor Google, weten we niet. Behalve dat uit onderzoek van Telecompaper (oktober 2022) blijkt dat Android ook hier terrein verliest. In vier jaar daalde de hoeveelheid jongeren met een Samsung van 29 naar 23 procent. Van de jongeren gaf 61 procent aan dat hun volgende toestel een iPhone wordt.

Dat is slecht nieuws voor Google, want als jongeren nu al massaal aan de iPhone gaan is de kans kleiner dat ze later nog een Android-toestel kopen. Zeker als mensen om hen heen ook een iPhone hebben. Wat moet er gebeuren?

Werk aan betere communicatiemiddelen

Een van de belangrijkste redenen om een iPhone te kiezen in plaats van een Android-toestel, is de Berichten-app van Apple (ook wel bekend als iMessage). Je bent waarschijnlijk wel bekend met het probleem van groene en blauwe berichten. Als je als iPhone-gebruiker een bericht van een andere iPhone-gebruiker krijgt, is die groen. Van een Android-gebruiker is het bericht blauw. Daar komt mogelijk verandering in, wanneer Apple ondersteuning biedt voor RCS (de opvolger van sms).

Maar het gaat niet alleen om kleur, ook om functies. iMessage bestaat al lang en wordt jaarlijks uitgebreid met nieuwe functies die het leuker maken om berichtjes te sturen naar mensen die ook een iPhone hebben. Dat mis je, als je met een Android-gebruiker chat. Ook introduceerde Apple onlangs nieuwe functies waardoor het bellen naar een andere iPhone-bezitter prettiger is dan bellen naar een Android-gebruiker.

Daarnaast is het super makkelijk om bestanden tussen iPhones te sturen via Airdrop, terwijl dat met Nearby Share op Android een stuk lastiger gaat. Bijvoorbeeld omdat dat je eerst een account moet maken.

Creëer meer eenheid tussen apparaten

Zit je eenmaal in het Apple-ecosysteem, dan kun je allerlei apparaten aanschaffen die naadloos in je ervaringen worden geïntegreerd. Denk aan AirPods voor muziek, een Mac als computer en een Apple Watch om je pols. Alles werkt direct met elkaar zonder enig gedoe.

Aan de kant van Android is dat allemaal wat onhandiger. Er zijn goede smartwatches, uitstekende oordopjes en het is mogelijk om je toestel met Windows te synchroniseren, maar echt fijn samenwerken doet het allemaal niet. Samsung komt dichtbij met een eigen ecosysteem, met zijn oordopjes, smartwatch, smartphones en tablet waar je een toetsenbord aan kunt hangen. Ook andere fabrikanten timmeren hard aan de weg met hun eigen systemen, waaronder Xiaomi met hun onlangs gepresenteerde HyperOS of natuurlijk Huawei met HarmonyOS.

Fix het imago

Het grootste probleem is dat Android nog steeds een slecht imago heeft. Als er een lelijke foto of video wordt geüpload naar sociale media, lees je altijd de grap: is dit gefilmd met een Android? Terwijl Android-camera’s op sommige vlakken beter zijn dat iPhone-camera’s. Uiteindelijk willen tieners er gewoon bij horen en dan wil je het ‘coole merk’ gebruiken die de andere kids ook hebben.

Maak dingen simpeler

Iets waar Apple bekend om staat, is de gebruikservaring. Alles moet soepel gaan en makkelijk te begrijpen zijn. Bij Android gaat dat nog wel eens mis. Het instellen van een nieuw Android-toestel voelt bijvoorbeeld rommeliger en ingewikkelder dan het instellen van een nieuwe iPhone.

Meer aandacht naar marketing

Apple is ijzersterk in marketing, en niet alleen op de gebruikelijke manier met advertenties. Denk maar aan het feit hoe vaak iPhones opduiken in populaire series en films en hoeveel influencers en celebs iPhones gebruiken. Daar beïnvloed je jongeren meer mee dan met advertenties.

Benadruk je eigen krachten

Maar Android heeft ook veel voordelen vergeleken met iPhones, die best wat meer benadrukt kunnen worden. Denk alleen al aan de eindeloze mogelijkheden om je toestel te personaliseren. Daarnaast zou het concept van repareerbaarheid extra benadrukt mogen worden, want zijn jongeren niet meer bezig met hoe de wereld er in de toekomst uitziet dan ouderen?

Van iPhone naar Android

Denk je er aan om over te stappen van iPhone naar Android? Daar helpen we je uiteraard graag mee op weg. We vertellen hoe overstappen van iPhone naar Android werkt en geven de beste alternatieven voor de iPhone 15.