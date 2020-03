‘Android is besturingssysteem met meeste kwetsbaarheden’

Android heeft de meeste kwetsbaarheden van alle besturingssystemen op de markt, maar toch is er ook goed nieuws.

Veel Android kwetsbaarheden

Van alle besturingssystemen op de markt, zijn er bij Android de meeste kwetsbaarheden gevonden in 2019. Dat blijkt uit een verslag van TheBestVPN met cijfers van de National Institute of Standards and Technology.

In 2019 zijn er 414 kwetsbaarheden gevonden in Android. Vlak daaronder volgt Debian Linux met 360 kwetsbaarheden. Windows 10 doet het met 357 kwetsbaarheden niet veel beter. Dat klinkt heftig, maar er is ook goed nieuws.

Allereerst legt TheBestVPN niet de schuld bij Android zelf, maar vooral bij vooraf geïnstalleerde apps op Android die meer permissies vragen. Belangrijker is daarnaast dat het aantal kwetsbaarheden daalt. In 2017 waren er nog 843 kwetsbaarheden in Android gevonden en het jaar daarvoor 525.

Reactie van Google

Een woordvoerder van Google stelt tegenover Fast Company: “We streven naar transparantie en publiceren maandelijks openbare beveiligingsbulletins over problemen die in Android zijn opgelost om de beveiliging van het ecosysteem te verbeteren. We zijn het niet eens met het idee dat het aantal beveiligingsproblemen zijn zijn gerepareerd in een besturingssysteem een indicatie geeft over de veiligheid van het platform. Dit is het gevolg van het Android-ecosysteem dat werkt zoals bedoeld.”

Updates zijn belangrijk

Wat deze cijfers vooral laten zien is hoe belangrijk het is om een toestel te kopen die snel en regelmatig beveiligingsupdates krijgt. Zodra kwetsbaarheden worden ontdekt, worden ze namelijk gerepareerd in deze updates. Hoe meer er wordt ontdekt en bijgewerkt, hoe veiliger je toestel is.

Op Android Planet houden we je wekelijks op de hoogte over welke toestel beveiligingsupdates krijgen. Het overzicht van deze week lees je hier. Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over updates.

