5 Android-launchers die volgens ons zeker de moeite waard zijn

Met launcher-apps haal je meer uit Android. Wij maken er veel gebruik van en stellen een lijst voor je op met onze favorieten. In dit artikel lees je wat er allemaal kan en met welke launcher.

Personaliseer, presteer en pas aan met deze launchers

Met een Android-launcher vervang je je thuisscherm als het ware door een app. Ieder keer dat jij naar je thuisscherm gaat, kom je in de launcher terecht.

Launchers zijn veelzijdig. Zo heb je ze in allerlei soorten en maten. De een verandert je drukke Android-schil naar een minimalistisch ontwerp en de ander gooit het roer helemaal om. Vaak zijn deze launchers uitgebreid te personaliseren. Zo pas je het thuisscherm en menu precies aan zoals jij dat wil.

In dit artikel behandelen we vijf launchers die wij je aanraden en vertellen we je waarom deze apps zo goed, handig en en bijzonder zijn.

Apex, Square Home en Niagara Launcher

1. Nova Launcher

Eén van de meestbekende alternatieve thuisschermen op Android is Nova Launcher. Hij is al meer dan 50 miljoen keer gedownload en bestaat al sinds 2012. Nova is voornamelijk geliefd door de simpele en overzichtelijke stijl die veel wegheeft van standaard Android.

Nova Launcher stel je precies in naar jouw voorkeur. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van iconen, het uiterlijk van meldingen en het tempo van animaties. Ook kun je via de Nova Launcher verschillende ‘icon packs’ gebruiken. Daarmee verander je de standaard iconen op je smartphone naar iconen die jij tof vindt.

Nova Launcher is in principe gratis te gebruiken, maar voor een bedrag van 3,99 euro krijg je toegang tot Nova Launcher Prime. Daarbij ontgrendel je extra gebaren, animaties en functies om apps te sorteren.

2. Apex Launcher

Op de Android Planet-redactie hebben we een paar enthousiaste gebruikers van de Apex Launcher. Net als Nova Launcher is Apex al lang in de Play Store te vinden en met goede recensies. De app geeft je een overzichtelijk en neutraal menu, maar laat je ook een hoop aanpassingen doen.

Zo pas je bijvoorbeeld de swipe-animatie op je thuisscherm aan, vergrendel je individuele apps en maak je mappen met verschillende groottes, kleuren en labels. Ook tof is het inschakelen van icon packs. Daarmee pas je standaard iconen op je smartphone aan naar een stijl die jij leuk vindt.

Apex Launcher Pro geeft je nog meer functionaliteiten als extra bewegingen, compacte widgets en uitgebreide mappen. Voor een bedrag van 7,49 euro heb je levenslang de Pro-versie van de app.

3. Square Home

Voor wie klaar is met het (saaie) standaard Android-menu is Square Home misschien een leuke aanrader. Deze launcher richt je thuisscherm namelijk helemaal opnieuw in. In plaats van iconen gebruik je vierkanten. Het doet een beetje denken aan oudere Windows-smartphones, maar is erg uitgebreid aan te passen.

Zowel je thuisscherm als de lijst met apps in de Square Home launcher is opgemaakt uit vierkanten. Hoe groot deze zijn, welke apps erin staan en hoe ze eruitzien is volledig aan jou. Daarnaast voeg je gemakkelijk widgets toe in een vierkant. Zowel Android-widgets als Square Home-widgets worden ondersteunt.

Om optimaal gebruik te maken van alle personalisatiemogelijkheden in de launcher zul je voor de premium-versie moeten gaan. Dit kost eenmalig 4,29 euro of jaarlijks 1,49 euro.

4. Microsoft Launcher

Ben je een uitbundige gebruiker van het Microsoft-ecosysteem? Dan is de Microsoft Launcher iets voor jou. Naast de ‘gebruikelijke’ personalisatie, log je bij deze launcher in met je Outlook-account. Dat betekent dat al je gesynchroniseerde bestanden, notities en afspraken handig en overzichtelijk op je smartphone gepresenteerd worden.

De launcher komt visueel erg overeen met het besturingssyteem van Microsoft: Windows 11. Open je een widget of map, dan vervaagt de achtergrond en links van je thuisscherm is een overzicht van handige info te vinden als taken, schermtijd en recente activiteiten.

De Microsoft Launcher is volledig gratis te gebruiken. Er valt over het algemeen minder aan te passen dan bij andere launchers, maar door de gratis beschikbaarheid en de integratie met Outlook vinden wij het een aanrader.

5. Niagara Launcher

Als laatste laten we je Niagara Launcher zien. Het doel van Niagara is simpel: je enkel laten focussen op wat telt. Deze launcher is super minimalistisch en gebruikt een ongebruikelijke manier van navigeren door apps.

In plaats van een thuisscherm met al je favoriete apps vind je in deze launcher enkel een lijst. Deze lijst bevat alle geïnstalleerde apps op je smartphone op alfabetische volgorde. Door rechts of links de eerste letter van een app te selecteren, kom je gemakkelijk bij de juiste applicatie.

De app ziet er modern uit en animaties zijn erg soepel. Boven in het menu vind je een aantal van je favoriete apps waar je snel toegang tot wil. Daarboven is er nog ruimte voor handige widgets.

Voor extra personalisatie en handige plan-functies heb je het Niagara Pro-pakket nodig. Deze is wel prijzig vergeleken met de andere launchers, namelijk 9,99 euro per jaar of 29,99 euro eenmalig.

Zo stel je een launcher in

Zie je één van de bovenstaande launchers wel zitten? Dan download je deze gemakkelijk in de Play Store. Via de instellingen-app op je telefoon stel je de app in als ‘standaard launcher’. Volg daarna de stappen in de app om de installatie te voltooien.

Wij zijn benieuwd welke launcher jij gebruikt? En welke Android-launcher zou jij nog aanraden? Laat het weten in de reacties hieronder. Voor meer personalisatie kun je terecht op onze themapagina. Daar vind je allerlei handige tips en tricks. Veel plezier met personaliseren!