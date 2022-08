Opinie: Reclames op het Android-lockscreen? Liever niet!

Het door Google gesteunde bedrijf Glance wil nieuws, video’s en reclames op het lockscreen van je Android-telefoon gaan plaatsen. Dat is een slechte zaak, aldus Android Planet-redacteur Michel.

Laat het Android-lockscreen met rust

Vrijwel alle smartphones lijken tegenwoordig op elkaar en van échte innovatie is al jaren geen sprake. Dat lijkt saai, maar wie verder kijkt ziet dat er wel degelijk bedrijven zijn die proberen te vernieuwen. De vernieuwing vindt echter niet zozeer aan de buitenkant plaats, maar aan de binnenkant.

Neem het vergrendelscherm als voorbeeld. Meerdere partijen zijn bezig met het ‘optimaliseren’ van dit lockscreen, oftewel het scherm dat je te zien krijgt op het moment dat je je telefoon uit de slaapstand haalt. Momenteel toont deze je wallpaper, de tijd en misschien wat notificaties, maar bedrijven denken dat er meer uit te halen valt.

iOS 16

De belangrijkste ‘lockscreen-vernieuwer’ van het moment is Apple. Later dit jaar brengt het bedrijf iOS 16 uit, dé iPhone-update van 2022. Deze nieuwe versie maakt het onder meer mogelijk om het vergrendelscherm geheel op maat te maken, inclusief allerlei widgets, persoonlijke foto’s en bewegende wallpapers.

Glance tovert TikTok op je lockscreen

Ook in het Android-kamp zijn er bedrijven die aan het lockscreen sleutelen, zoals Glance. Zo kwam onlangs naar buiten dat deze firma contracten probeert te sluiten met grote Amerikaanse telecomproviders. Het is de bedoeling dat Glance standaard wordt meegeleverd op telefoons die door de providers verkocht worden. Bloatware, dus.

Glance

Hoe zo’n Glance-vergrendelscherm eruitziet? Je kunt het vergelijken met de tijdlijn van een gemiddelde social media-app. Glance schotelt je onder meer nieuwsberichten, quizzen, simpele spelletjes en video’s voor om je te informeren en inspireren. Oh ja, Glance wil je ook heel veel spullen verkopen. De “glances” (zoals ze genoemd worden) zitten namelijk boordevol reclame.

Glance is overigens niet zomaar een start-up die wordt geleid door een paar olijke nerds, maar een serieus bedrijf met investeringen van onder meer Google en Peter Thiel, mede-oprichter van PayPal. De firma valt onder InMobi Group – een Indische reclamegigant – en heeft samenwerkingen met meerdere Android-fabrikanten, waaronder Samsung en Xiaomi. Naar eigen zeggen is Glance al actief op meer dan 400 miljoen telefoons, voornamelijk in Azië.

Je telefoon niet minder, maar juist meer gebruiken

Even een stapje terug. Op een basaal niveau is het namelijk geen gek idee om het lockscreen te verrijken. Wanneer de inhoud van het vergrendelscherm nuttig is, zorgt dit ervoor dat je je telefoon minder vaak hoeft te ontgrendelen. Deze opvatting lijkt Apple te hebben. “If you can get the answer at a glance, then you don’t unlock”, merkte Apple-softwarebaas Craig Federighi dan ook op tijdens de presentatie van iOS 16.

Het probleem is dat initiatieven als Glance je lockscreen hoogstwaarschijnlijk niet gaan verrijken. Dat is namelijk helemaal niet hun motivatie. Glance wil vooral dat jij zo lang en vaak mogelijk naar glances kijkt, want in een aandachtseconomie als de onze leveren oogballen geld op.

Dit lukt al behoorlijk aardig, want uit eigen onderzoek blijkt dat Glance-gebruikers gemiddeld 65 keer per dag naar glances kijken. Er vanuit gaande dat je zo’n 8 uur per nacht slaapt, betekent dit dat de gemiddelde telefoongebruiker zo’n 4 keer per uur een glance te zien krijgt.

Dat zijn een hoop ‘contactmomenten’ waarin reclamemakers je leven (nog verder) binnendringen. Bovendien kun je er vergif op innemen dat makers van glances steeds meer trucjes gaan uithalen om gebruikers nog langer en vaker naar hun berichten te laten kijken.

Niet meer, maar minder

Dat is naar mijn mening niet de kant die we op moeten. Integendeel zelfs. We hebben juist bedrijven en initiatieven nodig die ons (overmatige) gebruik van technologie gaan herdefiniëren, in plaats van ons aansporen om alsmaar meer (entertainment) te consumeren.

Telefoonverslaving is bijvoorbeeld een serieus probleem en uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen die bovenmatig veel tijd aan hun smartphone besteden, een grotere kans hebben om mentale ziektes (zoals depressie) te ontwikkelen. We zouden mensen daarom juist moeten leren om bewust met hun telefoon te leren omgaan.

En afgezien van het twijfelachtige motief achter initiatieven als Glance: dit is toch niet wat je van een lockscreen wil?

Geef Glance niet de sleutel

Momenteel zitten alle verleidingen en aandachtstrekkers van je smartphone (gelukkig!) nog opgesloten achter een deur (het vergrendelscherm), maar met Glance zet je de poort wagenwijd open.

Zodra je telefoon uit de slaapstand ontwaakt, word je gebombardeerd met een TikTok-achtig filmpje, een of andere aandachttrekkende quiz of een advertentie voor nieuwe schoenen. Dat wil je toch helemaal niet?

TechCrunch ontdekte begin juli dat Glance in onderhandeling is met nader te noemen Amerikaanse telecomproviders. De eerste (Amerikaanse) telefoons met Glance erop zouden in augustus of september uitkomen. Of het bedrijf (op den duur) ook naar Nederland komt, is onbekend.

