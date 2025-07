‘Deze apps hebben nu al het nieuwe Android-ontwerp’

In aanloop naar de nieuwe ontwerpstijl van Android krijgen verschillende apps nu al een likje verf. Android Material 3 Expressive komt eraan.

Android Material 3 Expressive komt naar apps toe

De manier waarop Google updates, een nieuw ontwerp en nieuwe functies uitbrengt, is niet zoals het vroeger was. Voorheen was de Android-update ieder jaar het moment voor verandering, maar nu brengt de fabrikant geleidelijk nieuwigheden naar je smartphone. Zo is Android 16 al wel uit, maar laat de nieuwe Material 3 Expressive-stijl nog even op zich wachten.

Google geeft ons als wel een tipje van de sluier in meerdere apps. Google Wallet, de Telefoon-app en Gmail krijgen als eerste de nieuwe ontwerptaal dankzij een simpele update. Bij Gmail zit het grootste verschil ‘m in de kleurrijke accenten en de tekstvlakken die een andere kleur hebben dan de achtergrond van een app, zoals je hieronder duidelijk op de screenshot ziet.

Google Wallet, Gmail, Telefoon-app. Bron: Android Authority

Voor de Google Wallet-app geldt hetzelfde. De knoppen, kaarten en opties in de app lijken wat meer diepte te hebben. Ook passen de accentkleuren zich natuurlijk aan op de stijl van je telefoon. Dat kennen we al sinds Material You op Android 12. Qua functionaliteiten verandert er verder weinig, de updates zijn dus echt cosmetisch.

Dan de Telefoon-app, oftewel de app waarmee je belt. Ook die krijgt de frisse en subtiele veranderingen in het ontwerp. Het grootste verschil zie je bij inkomende oproepen. Onderaan het scherm verschijnt een schuifknop, die je naar links kan schuiven om een belletje te weigeren en naar rechts om op te nemen.

Meer over Material 3 Expressive

Met de nieuwe ontwerptaal Material 3 Expressive wordt Android vooral kleurrijker, persoonlijker en oogt het speelser door de nieuwe animaties. Je hebt meer opties om het uiterlijk van Android 16 aan te passen, zodat je het besturingssysteem helemaal eigen maakt.

Veel animaties zijn vernieuwd, waardoor het besturingssysteem vloeiender en moderner moet ogen. Snelle instellingen bewegen bijvoorbeeld een beetje als je ze aantikt. En als je een app uit het recente app-scherm omhoog veegt en loslaat, beweegt de app ernaast een beetje mee.

Wat vind jij van de nieuwe update en heb jij het nieuwe ontwerp al gespot in je apps? Laat het weten onderaan deze pagina!

