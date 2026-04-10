Waarom Google de afgelopen jaren Android steeds minder vrij maakt

Google maakt Android in een rap tempo minder vrij en dat gaat echt niet alleen om de veiligheid van de gebruikers.

Android minder vrij: waarom doet Google dit?

Android is altijd een open platform geweest. Je kunt een telefoon kopen en deze gebruiken op een manier die Google heeft bedacht, maar je kunt Android ook aanpassen naar je eigen wensen.

Dat betekent onder andere dat je apps uit andere bronnen dan de Play Store kunt downloaden, andere Android-launchers kunt installeren om het homescherm aan te passen of een compleet alternatieve versie van Android kunt installeren in de vorm van custom roms.

Het verschil tussen Android en iOS van Apple was daardoor altijd duidelijk. Met een iPhone kreeg je een soepele ervaring bedacht door Apple, maar geen enkele vrijheid. Op Android leverde je in qua geliktheid, maar kon je wel alles naar je eigen wensen aanpassen. Inmiddels bewegen deze twee besturingssystemen steeds meer naar elkaar toe. iOS krijgt meer vrijheid, terwijl Android steeds strikter wordt.

Zo maakt Google Android minder open

Een belangrijk onderdeel van het open karakter van Android is het Android Open Source Project (AOSP). Dit is een kale versie van Android dat de basis vormt van custom roms. Daarmee kan iemand bijvoorbeeld een versie van Android maken zonder Google-apps en met een extra focus op privacy.

Google maakt het de makers van deze custom roms de afgelopen jaren steeds moeilijker. Sindskort worden nieuwe versies van AOSP nog maar twee keer per jaar uitgebracht, in plaats van de vier keer per jaar dat het voorheen was. Daardoor zullen custom roms minder vaak updates krijgen. Ook zijn de afgelopen jaren steeds meer functies verplaatst van AOSP naar Google Play Services, zodat AOSP zonder Google veel minder functioneel is.

Daarnaast maakt Google het sideloaden van apps lastiger. Aanvankelijk was het plan om op Android enkel nog apps toe te staan van ontwikkelaars die zich hebben geregistreerd bij Google. Na veel kritiek liet Google onlangs weten dat sideloaden van ongeverifieerde apps toch mogelijk blijft, maar wel alleen als je een reeks stappen opvolgt zoals 24 uur wachten.

Het verhaal van Google

De veranderingen van AOSP moeten een meer stabiele en veilige basis bieden voor ontwikkelaars, terwijl de veranderingen rond sideloaden ervoor moeten zorgen dat minder mensen kwaadaardige apps installeren.

Google benoemt vaak dat veranderingen nodig zijn om de veiligheid van het platform te verbeteren. Zo beweert het bedrijf dat je buiten de Play Store om vijftig keer meer kans hebt op malware. Hoewel er natuurlijk veel malware te vinden is buiten de Play Store, zijn er ook genoeg betrouwbare alternatieve appwinkels zoals F-Droid met open source apps. Ook lezen we net te vaak berichten over malware die gewoon in de Play Store te vinden is.

Wat is er nog meer aan de hand

Dat Google het liefst de contactgegevens van alle appmakers wil hebben, heeft natuurlijk niet alleen met de veiligheid van gebruikers te maken. De populairste apps die via sideloading worden geïnstalleerd zijn apps om advertenties te verwijderen. Bijvoorbeeld op YouTube, waar Google steeds meer onskipbare reclames toont in de hoop dat mensen een abonnement op YouTube Premium nemen. De makers achter dit soort apps gaan natuurlijk niet hun gegevens met Google delen.

Wereldwijd zijn er circa 3,9 miljard toestellen met Android actief, maar Google verdient niets aan telefoons zonder Google-apps of aan mensen die alternatieve apps sideloaden waarmee advertenties worden verwijderd. Google blijft bovenal toch een advertentiebedrijf.

Uiteindelijk gaat het ook maar om een relatief klein deel van die 3,9 miljard Android-gebruikers die daadwerkelijk de moeite doet om te sideloaden of een custom rom te installeren. Als ze die mogelijkheid willen behouden, is het van belang dat zij zich blijven uitspreken tegen de beslissingen van Google.

