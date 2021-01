Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte van alle nieuwtjes uit de Android-wereld. Wie afgelopen week niet alles heeft kunnen volgen, praten we in dit nieuwsoverzicht bij. Dit is het belangrijkste Android-nieuws van de afgelopen dagen.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra officieel: alles wat je moet weten

Na maanden van geruchten heeft Samsung de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra aangekondigd. De smartphones volgen de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra op, die overigens gewoon te koop blijven. De Galaxy S21-serie is vanaf 29 januari te koop en nu al te pre-orderen. De S21 is het compacte ‘instapmodel’, de S21 Plus is iets groter met dezelfde specificaties en de S21 Ultra biedt het grootste scherm met de beste hardware. De adviesprijzen van de S21, S21 Plus en S21 Ultra zijn respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro. Daarmee zijn ze allemaal iets goedkoper dan hun voorgangers.

Samsung Galaxy S21 preview: eerste indrukken van het nieuwe toptoestel

Samsung is er dit jaar vroeg bij. Normaliter kondigt het bedrijf zijn nieuwste Galaxy S-smartphones in februari of maart aan, maar dit keer kunnen we al in januari met het nieuwste vlaggenschip aan de slag. De Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra liggen op 29 januari in de winkels en zijn meteen de belangrijkste high-end smartphones van de fabrikant dit jaar. Kort voor de aankondiging van de nieuwe smartphones kon Android Planet ze alvast uitproberen en het nieuwe ontwerp en de features alvast bekijken. In deze preview lees je onze eerste bevindingen.

Amerikaanse overheid zet telefoonmaker Xiaomi op de zwarte lijst: dit zijn de gevolgen

Xiaomi is door de Trump-regering op een zwarte lijst gezet. Hierdoor mogen Amerikaanse investeerders niet langer in het Chinese bedrijf investeren. Eerder werd Huawei ook al op de zwarte lijst gezet, al zijn de situaties niet identiek. Een directe consequentie van de sanctie is dat Amerikaanse investeerders niet langer mogen investeren in Xiaomi en de andere Chinese bedrijven. Zij worden verplicht hun belangen in de firma’s terug te trekken. Dit moet voor 11 november 2021 gebeuren. Xiaomi ontkent de aantijgingen.

Dit is de Galaxy A32: Samsungs goedkoopste 5G-telefoon kost 299 euro

Samsung heeft de Galaxy A32 5G officieel onthuld. Het toestel komt begin februari op de markt voor 299 euro. Hij heeft in totaal vijf cameralenzen, een forse accu en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Er komt ook een 4G-versie aan van 279 euro. De nieuwe uitbreiding voor de Galaxy A-lijn heeft geen vingerafdrukscanner onder het scherm, zoals enkele familieleden. In plaats daarvan zit de scanner in de zijkant verwerkt. Het 6,5 inch-scherm neemt vrijwel de hele voorkant in. Bovenin zit wel een uitsparing voor de selfiecamera.

‘Renders tonen Oppo Find X3 Pro met sierlijk camera-eiland’

De betrouwbare telecomjournalist Evan Blass heeft renders online gezet van de Oppo Find X3 Pro. Daardoor hebben we nu een goed idee van hoe de high-end smartphone er ongeveer uit komt te zien. Het meest opvallende onderdeel van het ontwerp is het camera-eiland. Dat heeft veel weg van het exemplaar op de iPhone 12 Pro. We zien drie grote lenzen, één kleinere en de flitser. Het eiland heeft bovendien zachte glooiingen, waardoor hij sierlijk uit de behuizing steekt. Eerder bracht Blass details naar buiten over de specificaties van de Oppo Find X3 Pro. Daardoor wisten we al dat zowel de primaire camera als de groothoeklens waarschijnlijk een resolutie krijgen van 50 megapixel.

Video van de week: Google Assistent werkt niet? Zo los je het op