2021 is het jaar van de Android-malware: dit was het populairste nieuws

Van malware als Toddler en FluBot tot aan de Android 12-plannen van Samsung: dit was het populairste Android-nieuws van 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het populairste Android-nieuws van 2021

De tijd van eindejaarslijstjes is aangebroken en dus hebben we bij Android Planet uitgezocht welke artikelen het afgelopen jaar het meest zijn gelezen. In deze editie staan we specifiek stil bij nieuwsberichten. Uiteraard gaat het alleen over artikelen die ook daadwerkelijk in 2021 zijn gepubliceerd. Hierbij de top vijf.

Paniek afgelopen zomer: een nieuwe vorm van Android-malware stak de kop op. Het zogeheten Toddler-virus probeerde bankgegevens van Android-gebruikers te stelen. De Toddler-malware lijkt erg op zijn FluBot-‘collega’, waarover later meer.

Het virus verspreidde zich via sms’jes met daarin een link naar een malafide bestand. Zodra dit bestand door gebruikers werd geïnstalleerd, kreeg Toddler de kans om zich op de telefoon te nestelen.

Op moment van publicatie (in juli) was de Toddler-malware al op bijna 8000 telefoons aangetroffen en waren 1000 Android-gebruikers geld afhandig gemaakt. Het is onduidelijk hoe het virus zich sindsdien heeft verspreid, want er is al maanden geen nieuws over naar buiten gekomen.

→ Lees verder over de Toddler-malware

Samsung is veruit de grootste telefoonfabrikant ter wereld, dus is het allesbehalve vreemd dat deze naam in de top vijf opduikt. Android Planet-lezers waren het afgelopen jaar vooral benieuwd naar het Android 12-updateschema van de Zuid-Koreanen.

Deze werd afgelopen november door een Twitteraar naar buiten gebracht. Dit betekent dat het updateschema niet officieel door Samsung is bevestigd. Het schema lijkt echter aardig te kloppen, want afgelopen november werd de Android 12-update uitgerold naar de Samsung Galaxy S21-serie.

In december rolde de nieuwste update uit voor de Z Flip 3 en Z Fold 3, zoals voorspeld. Helaas bleek de Android 12-versie fouten te bevatten, waardoor Samsung de uitrol staakte.

→ Lees verder over het vermeende Android 12-schema van Android

Daar is de eerste Android-malware van dit jaar. Halverwege mei infecteerde FluBot tienduizenden Nederlandse smartphones door zich voor te doen als pakketjesbezorger. Je ontving een sms’je van een zogenaamde bezorgers waarin werd verteld dat er een pakketje naar je onderweg is.

Om je order in de gaten te houden, werd je gevraagd om de app van DHL of UPS te downloaden. Uiteraard gaat het hier niet om de legitieme apps, maar om malafide versies.

Zodra de neppe app op het Android-toestel staat, probeert de FluBot-malware geld afhandig te maken door tijdens het internetbankieren op het laatste moment het bedrag en de ontvanger te veranderen.

→ Lees verder over de FluBot-malware

Voor de tweede keer komen we een gerucht over Samsung-telefoons tegen in de top vijf. Volgens een Koreaanse website zouden alle Galaxy A-smartphones die in 2022 verschijnen optische beeldstabilisatie krijgen. Dat is tof, want normaal kom je deze functie alleen op duurdere, high-end toestellen tegen.

Geheel toevallig was het nieuws echter ook weer niet. De Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72, twee razend populaire telefoons uit de A-serie, hebben bijvoorbeeld al optische beeldstabilisatie. Deze functie zorgt ervoor dat foto’s minder bewogen ogen door kleine trillingen te corrigeren.

→ Lees verder over het cameragerucht van de Samsung Galaxy A-serie

Concurrentie voor de Chromecast (met Google TV). Afgelopen jaar bracht Amazon twee hdmi-dongles in Nederland uit: de Fire TV Stick en Fire TV Stick 4K Max. Het instapmodel is met 39,99 euro heel scherp geprijsd en streamt beelden in full-hd. Zoals de naam doet vermoeden, krikt de Max-uitvoering de kwaliteit omhoog naar 4K.

Beetje bij beetje breidt Amazon haar invloed in Nederland uit. Hoewel je al veel langer producten bij de webwinkel kunt bestellen, komen er nu ook steeds meer originele Amazon-producten naar ons koude kikkerlandje. Een belangrijk verschil ten opzichte van Android-apparaten is dat Amazon zijn eigen spraakassistent gebruikt: Alexa.

→ Lees verder over de Amazon Fire TV Stick (4K Max) in Nederland